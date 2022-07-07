Prof. Dr. Turan'dan 'mesafeli' bayram uyarısı 0:00 / 0:00

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Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım İdari Sorumlusu da olan Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, Türkiye'de son haftalarda artış gösteren Covid-19 vaka sayılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şu anda yeni varyantlardan dolayı bulaşıcılığı çok yüksek bir virüsle mücadele edildiğinin, dünya genelinde vaka sayılarında bir hareketlenme yaşandığının altını çizen Turan, bireysel önlemlerin bırakılması, yaz döneminde sosyal ortamlarda, kalabalıkta vakit geçiren kişi sayısının artmasının da vaka sayılarındaki yükselişi tetiklediğini anlattı.

Prof. Dr. Turan, "Hastane ve yoğun bakım yükü açısından vaka sayılarındakine benzer bir artış şu an için söz konusu değil. Fakat pandeminin geçmiş dönemlerinde yaşadık, artan vaka sayısı çoğunlukla 2-3 hafta sonra hastanelere ve yoğun bakımlara da yansıyabiliyor. Bu noktada dikkatli olmak, mutlaka erken hareket etmek gerekiyor. Biz ön hazırlıklarımızı her daim yapıyoruz zaten." ifadelerini kullandı.

Covid-19'un özellikle ileri yaş grubu, kronik hastalığı olan kişileri ağır etkilediğine dikkati çeken Turan, "Pozitif vaka sayısının artması, dolaşımda çok sayıda enfekte kişinin var olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle insanlara zorunluluk olmasa bile kişisel tedbirler kapsamında maskelerini kapalı alanlarda, toplu ulaşımda takmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

"BURUN AKINTISI, BOĞAZ AĞRISI GİBİ SEMPTOMLARI HAFİFE ALMAYIN"

Prof. Dr. Sema Turan, açık alanlarda da mesafeye dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Covid-19 pozitif olan veya pozitif olduğunu bilmeden mevsimsel grip semptomları gösterenlerin kendilerini ve etrafındakileri korumaları açısından kalabalık ortamlara girmemeleri, maske takmaları önemli. Burun akıntısı, boğaz ağrısı, hafif halsizlik, ateş gibi semptomları hafife almak, 'aslında ben Covid-19 değilim' demek doğru bir yaklaşım değil. Çünkü şu anda dolaşan virüs sayısı Covid-19 açısından artış gösteriyor. Dolayısıyla Covid-19 geçiriyor olma ihtimaliniz çok yüksek."

MASKE VE MESAFEYE DİKKAT!

Kurban Bayramı'nda özellikle yaşlı kişilerin korunması açısından bayramlaşmalarda dikkatli olunması gerektiğini aktaran Turan, şu uyarılarda bulundu: "Artan vaka sayısına paralel bu bayramlaşma süreci bizim için çok önemli. Geçmiş pandemi dönemindeki bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da maske ve mesafeye dikkat edilmesi gerekiyor. Lütfen kalabalıklarda uzun vakit geçirmeyelim. Bunu birbirimizi ve özellikle büyüklerimizi korumak adına söylüyorum. Onlarla bayramlaşmaya gidiyorsak bile fazla temas etmeden bayramlaşmak daha uygun olur. Çünkü şu anda dolaşımdaki virüs sayısı artmış görünüyor ve bu hastalıktan da en çok etkilenen grup yaşlılarımız."

"SONBAHARA DOĞRU AŞILAMA SÜRECİNİ HIZLANDIRMAK GEREKEBİLİR"

Hatırlatma dozlarının tamamlanmasının önemine de işaret eden Turan, sonbahara doğru yeni bir hatırlatma dozunun gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin, "Bireysel görüşüm, inaktif aşıların koruyuculuk süresinin yaklaşık 3 ay, mRNA aşılarının ise maksimum 6 ay olduğunu biliyoruz. Bu nedenle sonbahara doğru, 2-3 hafta öncesinde yani ağustos başı gibi tüm bireylerde aşılama sürecini hızlandırmak gerekebilir. Elbette bu benim kişisel görüşüm." değerlendirmesini yaptı.

"VAKA SAYILARI MUTLAKA PİK NOKTASINA ULAŞACAK"

Covid-19'da sonbahara doğru yüksek piklerin yaşanıp yaşanmayacağını öngörmenin şu an için zor olduğunu belirten Turan, "Dünyada da ülkemizde de artış trendine giren vaka sayıları mutlaka bir pik noktasına ulaşacak. O pik noktasının çok yüksek olmaması bizim elimizde, kendimizi korumamızdan geçiyor. Bireysel önlemlerle pik noktasının en alçak seviyede kalması sağlanabilir." diye konuştu.

Prof. Dr. Sema Turan, dünya üzerinde artık hiçbir ülkede belirgin bir kısıtlamaya gidilemeyeceğini, bireysel önlemlerle ve aşıyla Covid-19'la mücadelenin mümkün olduğunu sözlerine ekledi.