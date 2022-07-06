Vaka sayıları 2 kat arttı! Toplu taşıma kullananlara uyarı! 0:00 / 0:00

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 27 Haziran-3 Temmuz haftası Covid-19 verilerine göre, 57 bin 113 kişinin testi pozitif çıkarken, 25 kişi de hayatını kaybetti. Tabloya göre vaka sayısında son bir haftada iki kattan fazla artış yaşandı.

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Vakaların artmasının en önemli sebebi toplu taşımada maske takma zorunluluğunun kalkmasıdır" diye konuştu.

YÜZDE 750'DEN FAZLA ARTIŞ VAR

Sağlık Bakanlığı kaynaklarına göre 30 Mayıs'ta 7 bin olan vaka sayısının, 27 Haziran-3 Temmuz itibarıyla 57 bine çıktığını söyleyen Kurugöl, sözlerine şöyle devam etti: "Buna göre ülkemizde yüzde 750'den fazla bir artış var. Bu beklenen bir durumdu çünkü toplu taşıma araçlarında maskelerin kullanılmaması, bulaşmayı çok fazla artırdı. Bayram tatilinde insan hareketliliği artacak ve çok fazla sayıda insan toplu taşıma araçlarını kullanacak. Maske takılmamaya devam edilirse bu vakalar çok daha fazla artacak."

MASKE TAKILMAZSA VAKA ARTIŞLARI DEVAM EDER

Yeterince test yapılmadığını aktaran Kurugöl, "Bu haldeyken bile vaka sayısı 57 bin. Yeterli sayıda test yapılsa bu sayılar 10 kat daha fazla olabilir. Öte yandan artık pandeminin 3'üncü yılı, vaka sayıları düşünce herkes gevşemeye başladı; ama insanların çoğunluğu kuralları tamamen boşlamış durumda. Toplu taşımalarda kesinlikle maske takılmıyor. Hastanelerde maske takmak zorunlu olmasına rağmen oraya bile maskesiz gelenler var. Hastane içerisinde bulunların yaklaşık yüzde 50'si maske takmıyor. Bu şekilde vaka sayılarında artış yaşanmaya devam eder" dedi.

"BULAŞMAYI ÖNLEYECEK YENİ AŞILAR VAR"

Kurugöl, tıp dergisi The Lancet'te yayınlanan bir çalışmaya göre son 1 yılda Covid aşılarının 20 milyondan fazla hayat kurtardığını vurgulayarak, şunları söyledi: "Covid aşıları çok başarılı. Ölümü ve hastaneye yatışı ciddi oranda önlüyor ama bulaşmayı yeteri kadar önlemiyor. Bu nedenle de insan temasının çok olduğu yerlerde maske takılmalı. Öte yandan bulaşmayı önleyecek yeni aşılar var. Bu aşılar özellikle önceden aşılanmış kişilere yapıldığında, yeni varyantlara karşı da çok güçlü cevap sağlıyor. Çok başarılı olan bu aşılarla ilgili ABD kullanma kararı aldı."

YENİ JENERASYON AŞILAR GELİYOR

Eylül'de tekrar aşı olmak gerekebileceğini söyleyen Kurugöl, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kez yeni jenerasyon aşılarla aşılanmamız gerekecek. Diğer aşılara göre yaklaşık 30-40 kat fazla antikor sağlıyor. Bu aşılar bizi çok rahatlatacak ancak ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Ayrıca o aşılar gelene dek çok dikkatli olmalıyız. Özellikle bayramda insanlar annelerinin, babalarının, aile büyüklerinin sağlığı için maske takmalı; çünkü yaşlı kişilerin aşısı olsa bile hastalıktan ciddi etkilenebilirler. Öpüşme ve sarılma adetinden de uzak durmalıyız."