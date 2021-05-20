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HaberlerSağlık
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Prof. Dr. Uğur Şahin açıkladı! Türkiye'ye 120 milyon dozluk BioNTech aşısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısına BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin de katıldı. Uğur Şahin "Türkiye için temmuz, ağustos ve eylül ayında 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz." dedi

Prof. Dr. Uğur Şahin açıkladı! Türkiye'ye 120 milyon dozluk BioNTech aşısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Prof. Dr. Uğur Şahin, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, koronavirüs aşıları ile ilgili son durumu aktardı. Koca: "Bugün Bilim Kurulumuza katılan önemli bir misafirimiz var. Salgını durdurmak için en önemli silah olan aşıyı ilk geliştiren bilim insanlarımız Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocamız da demin bizimle beraberlerdi. Şu an Özlem Küreci hocamız çalışmalarına devam ediyor olduğunu söyleyerek aramızdan ayrıldı. Uğur hocamız şu an beni dinliyorlar.

UĞUR ŞAHİN VE BAKAN KOCA AÇIKLADI: 120 MİLYON DOZLUK AŞI İÇİN ANLAŞMA

Bugün Uğur hocamızın bazı görüşlerini bizzat kendisinden duymanızı istiyoruz. Öncelikle bugün de medyaya yansımış oldu son olarak bildiğiniz gibi 27 Aralık'ta ilk sözleşmemizi yapmış idik, ondan üç ay önce görüşmelerimiz olmuştu. Bu süreçte neredeyse haftada iki kez telefonda görüşmelerimiz oldu. Çok yoğun gayret gösterdiniz. En son 120 milyon dozluk anlaşma sizlerin yoğun çabalarınızla imzalanmış oldu. Vatandaşımız sizden bu anlaşmanın tedarik boyutu önemli sizden duymak ister. Buyrun hocam sizi dinliyoruz."

"TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL'DE 120 MİLYON DOZU TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: "Burada konuşma imkanımız olduğu için çok mutluyum. Sayın Bakanımın anlattığı gibi Aralık'tan beri beraber konuşuyoruz. Türkiye'ye uyguladığımız aşıyı nasıl getirebiliriz diye. Aralık'ta 1,5 milyonu konuştuk. Sayın Bakan sağolsun iki üç hafta arada istediği dozları yükselttiler. 120 milyon doz olarak imza attık. Çok mutluyum çünkü şimdi Türkiye bu altıncı ayın sonuna kadar, Haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz-Ağustos ve Eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz. Son 2 haftada bizim ekipler yoğun çalıştı. Ne zaman ne kadar aşı dozu geleceği hakkında anlaştık. Allah'ın izniyle biz de aşıları Türkiye'ye getireceğiz."

"ARTIK 'GELECEK, OLACAK' DEMEKTEN ÖTE SOMUT İCRAAT GÖRMEK İSTİYORUZ"

Bakan Koca: "Çok teşekkürler hocam. Arkadaşların bize göndermiş olduğu, 26 Mayıs'tan itibaren ilk iki haftayı planlamışlar. Özetle 120 milyon doz aşının şu ana kadar 6.1 milyonu bize teslim edildi. Haziran ayında 30 milyon olmak üzere Temmuz-Ağustos-Eylül'de 120 milyon toplam aşı Türkiye'ye gelmiş olacak. Artık 'gelecek, olacak' demekten öte somut icraatı görmek istiyoruz, vatandaşımız artık bu aşıya ulaşmak istiyor."

"ALLAH'IN İZNİYLE İMKANIMIZ VAR, PROBLEM ÇIKMAZSA ZAMANINDA YOLLAYACAĞIZ"

Prof. Dr. Şahin: "Sayın Bakanım telefonla çok görüştük. Bana her zaman soruyordunuz, 'bu ay 3 milyon ayarlayabilir misiniz' diye. Ben de 'imkan olunca evet', elimizde imkan olmayınca 'hayır' diyordum. Şimdi Allah'ın izniyle imkanımız var, problem çıkmazsa zamanında yollayacağız."

"GELİŞTİRİLEN AŞININ MUTASYONLARA ETKİSİ İLE İLGİLİ BİLGİ ÖNEMLİ"

Bakan Koca: "Sizin önemli bir cümleniz vardı, 'Birlikte uğraşıyoruz Allah'ın izniyle başaracağız' demiştiniz. Geliştirilen aşının mutasyonlara etkisi ile ilgili bilgi önemli. Hastalığı geçirtmiş olan kişilere tek doz yapılması konusundaki fikirleriniz. İki doz aşı olan vatandaşlarımızın, üçüncü doz aşısını bu yıl mı, yoksa gelecek yıl mı konusundaki görüşlerinizi almak istiyoruz."

"2022 YILINDA BİR ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI UYGULAMASI OLABİLİR"

Prof. Dr. Şahin: "Bizim aşımız mutasyonlara karşı güzel etki gösteriyor. Afrika mutasyonlarına karşı iyi kontrol yapıyor. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik. Hindistan mutasyonuna karşı da aşımız yüzde 25-30 oranında etki gösteriyor. Bu etki yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz. Onu gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz. Enfeksiyon geçirmiş olan kişiler, gördüğümüze göre ilk dozdan sonra yüksek antikor oluyor. Bu yüksek antikorlar iki aşı yapılmış kişiler gibi aynı oranda antikor oluyor. Hastalığı geçirmiş kişiler için üç aydan sonra bir doz yeterli olabilir. Üçüncü doz en erken 6 ay sonra ama 9 ay sonra ikinci dozdan sorsa verirsek yeter. Türkiye'de yapılan aşı kampanyasında en çok kişi 6. 7. 8. ayda aşı olacağı için 2022'de üçüncü doz olabilir.Mühim olan vatandaşlara en çabuk zamanda aşı olması gerekiyor."

"UĞUR HOCAMIZI HAZİRAN BAŞINDA TÜRKİYE'YE DAVET ETMEK İSTİYORUZ"

Bakan Koca: "Vatandaşımız aşı olmaktan yana. Bizim bir an önce vatandaşımızı aşıyla buluşturmamız önemli. Vatandaşımızın yaptırma noktasında ciddi bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Hocam kıymetli görüşleriniz, katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Aşılamayla birlikte Haziran, Temmuz aşılama takvimiyle birlikte yaz aylarının daha güzel geçeceğini umuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere özellikle selamları var. Başarılarınızı yakından takip ediyor. Haziran başında Türkiye'ye davet etmek istiyoruz. Hem aşı kampanyasına desteğiniz hem de Türkiye'de yapacaklarınızı değerlendirmek anlamında, üretim dahil olmak üzere."

"TÜRKİYE'DE HEM AŞI ÜRETMEK HEM DE KLNİK YAPMAK İSTİYORUZ"

Prof. Dr. Şahin: "Çok teşekkürler sayın bakanım, benden de saygı ve selamlarımı iletiniz lütfen. Haziran'ın ilk yarısında Türkiye'ye gelmek niyetimiz var. O zaman yüz yüze görüşebiliriz. Türkiye'de hem aşı üretmek istiyoruz, hem arge yapmak hem de klinik yapmak istiyoruz."

"GÜNDE 1-1,5 MİLYON AŞI YAPABİLİRİZ YETER Kİ ELİMİZDE AŞI OLSUN"

Bakan Koca: "Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Özlem hocamıza da teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Haziran başında görüşmek ümidiyle. Haziran 26 Mayıs'tan itibaren 30 milyon olmak üzere, toplam Eylül ayında 120 milyona tamamlamak üzere Türkiye'ye geleceğini bütün vatandaşlarımızın bunu beklediklerini, altyapı olarak bu aşıyı günde bizim 1-1,5 milyon aşı yapabilme potansiyelimiz var. Yeter ki aşımız olsun, o da sizin elinizde hocam."

"MÜKEMMEL BİR ÇALIŞMA YAPTINIZ BİR TÜRK OLARAK ÇOK MUTLU OLDUM"

Prof. Dr. Şahin: Biz Türkiye'ye zamanında aşı getirmek için gece gündüz çalışacağız. Türkiye'de aşı kampanyasının çok uzman bir şekilde yapıldığını öğrendim. Bizim uzmanlar sizin ekibinizin çalışmaların mükemmel olarak yapıldığını anlattı. Türk olarak çok mutlu oldum."

"AŞI KAMPANYAMIZI NASIL BİR SİSTEMLE YAPTIĞIMIZI SİZE GÖSTERMEK İSTERİZ"

Bakan Koca: "Geldiğinizde sağlık altyapımızı, filyasyon çalışmalarımızı, sağlık çalışanlarımızın gücünü, aşı kampanyasında nasıl bir sistemle gerçekleştirdiğimizi göstermek isteriz. Sizin ifadenizle Allah'ın izniyle inşallah başaracağız hocam."

Prof. Dr. Şahin: "Allah'ın izniyle hep beraber başaracağız sayın bakanım. Çok teşekkür ederim, saygılarımla."

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