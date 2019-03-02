Habertürk TV'de 'Açık ve Net' programında Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan klinik psikolog ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen, son dönemde yükselen “Yaşam koçluğu” ile ilgili değerlendirmede bulundu.





"YAŞAM KOÇLUĞUĞUNA TENEZZÜL EDİLMEMELİ"



Prof. Dökmen,“Yaşam koçu diye bir meslek dalı olmaması gerekir. Bir kişi gerçekten yaşam koçu olacaksa temel eğitiminin psikoloji, psikolojik danışmanlık ya da psikiyatri olması gerekir. Ama bu mesleklerdeki insanlar buna tenezzül etmeyebilirler” dedi.



"MESLEK VE MÜŞTERİ İSTİSMARI DURUMU VAR"

“Yaşam koçluğu” nun ciddi bir iş gibi görünmediğini, bir insanın psikolojisiyle ilgilenecek kişinin eğitimli olması gerektiğini ve yapılan çalışmada ortaya çıkabilecek psikolojik durumlara müdahale edebilme yetisine sahip olması gerektiğini belirten Dökmen “Kişinin derinine önüne gelen giremez. Ben işletmecilik, avukatlık yapmaya kalkıyor muyum? Siz mesleğiniz dışına giriyor musunuz? Bir kişinin yaşam koçluğu durumu ciddi bir şey değildir. Bir meslek istismarı, bir müşteri istismarı durumu var” dedi.