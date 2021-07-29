Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın oğlu aşı oldu mu? SON DAKİKA: Fotoğrafla yanıt verdi!
ABONE OL

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan oğlu Can ile ilgili iddialara fotoğraflı yanıt!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan, sosyal medyada yayılan 'Oğlu aşı olmadı' iddialarına fotoğrafla yanıt geldi. Prof. Dr. Ceyhan, oğlu Can Ceyhan'ın aşı yaptırırken çekilen bir fotoğrafını paylaşarak "Oğlum COVID sonrası 3. ayı dolduğu gün aşısını yaptırdı. İftiracılara duyurulur" notunu düştü

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın oğlu aşı oldu mu? SON DAKİKA: Fotoğrafla yanıt verdi!
HABERTURK.COM

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medyada yayılan 'Oğlu aşı olmadı' iddialarına fotoğrafla yanıt verdi.

"COVID SONRASI 3. AYI DOLDUĞU GÜN AŞISINI YAPTIRDI"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, oğlu Can Ceyhan'ın aşı yaptırırken çekilmiş bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak şunları söyledi: "Oğlum COVID sonrası 3. ayı dolduğu gün aşısını yaptırdı. Pfizer veya başka bir ilaç veya aşı şirketinde de çalışmadı ve çalışmıyor. İftiracılara duyurulur."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Delta'nın tek çaresi dedi ve açıkladı! - Korona haberleri
SAĞLIK Delta'nın tek çaresi dedi ve açıkladı!
Son dakika haberi Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 70 milyon dozu geçti
SAĞLIK Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 70 milyon dozu geçti
Delta varyantı (mutasyonu) nedir, nasıl bulaşır? Delta virüs belirtileri nelerdir? Delta plus uyarısı
SAĞLIK Delta varyantı nedir, belirtileri nelerdir?
DAHA ETKİLİ! Son Dakika: Yerli aşı Sinovac'tan daha etkili- Haberler
SAĞLIK Yerli aşı açıklaması!
29 Temmuz Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Corona virüsü son dakika vaka sayısı! Dünkü (28 Temmuz) tablosu
SAĞLIK En güncel koronavirüs vaka sayıları
İl il risk haritası 29 Temmuz 2021! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli ille
SAĞLIK Güncel Türkiye koronavirüs risk haritası
Bakan Koca açıkladı; Aydın ve Eskişehir Mavi, Aksaray Turuncu kategoriye geçti
SAĞLIK "Aydın ve Eskişehir Mavi, Aksaray Turuncu kategoriye ...
İstanbul'un simge noktaları, Dünya Hepatit Günü için ışıklandırıldı
SAĞLIK İstanbul'un simge noktaları, Dünya Hepatit Günü için ...
3. doz aşı ne zaman olunmalı, zorunlu mu? Hatırlatma dozu olan 3. doz aşı kimlere yapılacak? Üçüncü doz aşı...
SAĞLIK 3. doz aşı ne zaman olunmalı, zorunlu mu?
SON DAKİKA UYARI! Bakan Koca: Vakalar yükselme eğiliminde!
SAĞLIK Bakan Koca: Vakalar yükselme eğiliminde