HABERTURK.COM

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medyada yayılan 'Oğlu aşı olmadı' iddialarına fotoğrafla yanıt verdi.

"COVID SONRASI 3. AYI DOLDUĞU GÜN AŞISINI YAPTIRDI"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, oğlu Can Ceyhan'ın aşı yaptırırken çekilmiş bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak şunları söyledi: "Oğlum COVID sonrası 3. ayı dolduğu gün aşısını yaptırdı. Pfizer veya başka bir ilaç veya aşı şirketinde de çalışmadı ve çalışmıyor. İftiracılara duyurulur."

— Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) July 27, 2021