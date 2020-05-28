Cildin belli zamanlar içerisinde düzenli olarak bakım yapılmaya ihtiyacı vardır. Bu bakımı evde kendiniz sağlayabilirsiniz. Ancak arada birde olsa profesyonel olarak bakım yapılmasını sağlamak da cildin toparlanması için faydalı olacaktır. Birçok dış etken, ölü derilerin artması ve siyah nokta, sivilce ve akne gibi etkilerin olması bunun düzeltilmesi için gerekli bir uygulama olabilmektedir. Profesyonel cilt bakımı ile cildin ölü deriden ve tabakalaşan cilt katmanlarından temizlenmesi sağlanır.

Profesyonel uygulama nasıl olur?