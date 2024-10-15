Türk Sinemasının unutulmaz ismi Eşref Kolçak anısına, Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen Gemlik Film Festivali’nin üçüncüsüne sayılı günler kaldı. 19 - 20 Ekim arasında gerçekleştirilecek olan festivalin programı belli oldu.

Festival; 19 Ekim Cumartesi günü, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve 3. Gemlik Film Festivali Jüri Başkanı, yönetmen Serdar Akar'ın açılış konuşmalarıyla başlıyor.

Festival ilk gün programı, Jüri Başkanı Serdar Akar, jüri üyeleri Deniz Çakır, Ercan Mehmet Erdem, Hakan Algül ve Mehmet Aksın'ın konuşmacı olarak yer alacağı ve Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek “Film Festivallerinin Sektöre Katkıları’’ başlıklı söyleşi ile devam ediyor.