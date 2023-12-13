Prometey: 89 - Beşiktaş: 70 MAÇ SONUCU
Temsilcimiz Beşiktaş Emlakjet Eurocup'ta 11. hafta maçında Ukrayna ekibi Prometey'e deplasmanda 89-70 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, üst üste 3. toplamda 5. yenilgisini aldı.
Arena Riga'da oynanan ve TRT SPOR Yıldız'dan canlı yayınlanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibai Prometey 45-40 önde tamamladı.
İkinci yarıda rakibinin farkı açmasını engelleyemeyen siyah-beyazlı temsilcimiz, parkeden 89-70 mağlup ayrıldı.
Üst üste 3. toplamda 5. yenilgisini alan Beşiktaş Emlakjet, üst sıralara yükselme şansını azalttı.
Prometey Slobozhanske ise oynadığı 11 maçta 6, galibiyetine ulaştı.
İki ekip grup maçlarının ikinci haftasında İstanbul'da karşılaşmış ve temsilcimiz Beşiktaş Emlakjet, rakibini 92-70 mağlup etmişti. Siyah-beyazlılar, ikili averajda ise rakibine üstünlüğünü korudu.