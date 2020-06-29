Propolis, arıların bitki tomurcukları ve salgılarından topladığı reçinemsi maddeleri işleyerek ürettiği bir arı ürünüdür. Arılar, propolisi kovanın hijyenini sağlamak, Amerikan yavru çürüğü hastalığı gibi olası bakteri (Bacillus larvae) ve mantar enfeksiyonlarından korumak, böcek ve diğer hayvanların kovana girişini engellemek, peteklerdeki çatlakları onarmak ve peteklerin direncini arttırmak için kullanırlar. Kovana her zaman Propolis ile kaplı bir kanaldan geçerek giren arılar, bu sayede hem kendilerinin hem de kovanın hijyenini sağlarlar.

Propolis kovanı koruyucu bu işlevleri nedeniyle Yunanca ‘pro’ ön/giriş ve ‘polis’ şehir anlamına gelen iki kelimeden oluşmuştur. Yani kovan, arıların içerisinde yaşadığı bir şehir olarak kabul edilirse, propolis ‘şehrin güvenliğinden sorumlu madde’ olarak düşünülebilir.

PROPOLİSİN FAYDALARI NELERDİR?

* Bağışıklık sistemini destekler.

* Hastalık etkenlerine yönelik vücut direncinin yükseltilmesi amacıyla kullanılabilir.

* Antioksidatif etki açısından propolis diğer arı ürünleri arasında en yüksek etkiye sahiptir.

* Soğuk algınlığından korunmak amaçlı alınabilir.

* Akne ve uçuk için haricen kullanılır.

* Propolis kullanımı bademcik iltihabı, farenjit, larenjit için etkilidir.

* Ağız ve boğaz mukozası sorunları için hem oral olarak hem de gargara biçiminde kullanılır.

* Dişeti hastalıklarına karşı korucuyucu özelliktedir.

* Bioflavonoidler bakımından zengindir.

* Propolis ile ilgili yapılan araştırmalar bu maddenin ülserler, iltihaplı hastalıklar ve yanıklar için olumlu etkileri olduğu sonucunu ortaya koymuştur.

* Japon Kanser Araştırma kurulu tarafından 1991 düzenlenen toplantıda propolisin anti-kanser etkisiyle ilgili tebliğ sunulmuştur.

* Amerikada yapılan bir araştırmada propolisteki caffeic asit esterlerinin bağırsaktaki kanserli hücrelerin büyümesini inhibe edici özellikte olduğu görülmüştür.

* Yaraların iyileşmesinde hücre yenileyici olarak etkilidir.

* Mikroptan arındırıcı, bakteri üremesini durdurucu, iltihap giderici, mantarlara karşı etkili ve kas gevşetici etkileri vardır.

* Bakterilere karşı etkisi galangin, pinosembrin, kafeik asit ve ferulik asit içeriğinden, virüslere karşı etkisi kafeik asit, kersetin ve luteolinden, mantarlara karşı etkisi de pinobanksin, pinosembrin, kafeik asit, benzil ester, sakuretin ve pterostilbene 'den kaynaklanmaktadır.

* Prostaglandinleri üreten enzimleri bloke edici özelliğiyle anti iltihapsal etkinliğe sahiptir.