PS Plus fiyatları yüzde 600 arttı Playstation Plus üyelik fiyatlarında beklenen büyük zam bugün itibarıyla üyelik satın alımlarına yansıtıldı. İşte PS Plus Essential, PS Plus Extra ve PS Plus Deluxe üyeliklerinin yeni fiyatları...

Cem Özenen cozenen@haberturk.com Giriş: 07.09.2023 - 10:08 Güncelleme: 07.09.2023 - 10:08 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL