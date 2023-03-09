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PS5 satışları şubat ayında Nintendo Switch hegemonyasını kırdı

PS5 şubat ayında Japonya'daki satışlarıyla zirveye yükselmeyi başardı. Uzun süredir lider konumda bulunan ve hiçbir rakibine geçit vermeyen Nintendo Switch’i yalnızca şubat ayında, 2022’nin ilk çeyreğinin tamamından daha yüksek bir satış rakımı elde ederek arkasında bıraktı. Bu yüksek satış rakamları üretim ve tedarik sorunlarının geride kalmasının hemen ardından geldi

PS5 satışları şubat ayında Nintendo Switch hegemonyasını kırdı

2022 yılının şubat ayında Japonya'da yalnızca 65 bin 772 adet Playstation 5 satışı gerçekleştiren Sony, 2023 Şubat’ında bu rakamı %457 artırdı. Famitsu’nun rakamlarına göre Şubat 2023’te 367 bin adete yakın bir satış gerçekleştiren Sony PS5, 2022’nin ilk çeyreğinin toplam satış rakamının üzerine de çıkmayı başardı.

RAKİPLERİNE BÜYÜK FARK ATTI

Playstation en büyük rakipleri arasındaki Xbox’ı ve liderlik koltuğunda Japonya’da adeta bir hegemonya sürdüren Nintendo Switch’i geride bırakarak en çok tercih edilen konsol oldu. Şubat 2023’te Nintendo Switch PS5’in büyük farkla gerisinde kalırken yalnızca 221 bin adetlik satışla ikinci sırayı aldı.

OYUN SATIŞLARINDA DA ZİRVEDE

Sony yalnızca ürün konsol satışında değil yazılım başlıklarında da zirvede yer aldı. 36.958 adet satış gerçekleştiren Hogwarts Legacy ve 26.905 adet satışan Wild Hearts oyunları en çok PS5’lerde tercih edildi. Sony'nin ilk iki sırada yer almasına rağmen, bir sonraki en yakın sıralama başlığı, sekizinci sırada yer alan PS4'teki Tales of Symphonia Remastered oldu. Bu üç oyun dışında, Nintendo Switch, Pokemon Scarlet / Violet ve Splatoon 3'ün her ikisi de zirvede yer alanlardan oldu.

ÜRETİM SORUNLARI SONA ERDİ

PS5'in Nintendo'nun etkileyici galibiyet serisini sona erdirmesi şok edici olsa da, PS5 üretim sıkıntısının Asya'da sona erdiği haberi ile bu başarının şimdi gerçekleşmesi şaşırtıcı olmadı. Satışlardaki bu büyük artış, Sony'nin şirketin nihayet bu yeni nesil konsolu dünya çapında bu kadar uzun süredir rahatsız eden tedarik sorunlarını çözdüğünü duyurmasıyla el ele geliyor.

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