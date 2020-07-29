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Fransız otomotiv üreticisi Groupe PSA, yılın ilk yarısındaki finansal sonuçlarını açıkladı. Citroen, Peugeot, Opel ve DS gibi markaları bünyesinde bulunduran gruptan yapılan açıklamada, Ocak-Haziran döneminde toplam gelirin yüzde 34.5 oranında düşerek 25.1 milyar euro'ya gerilediği kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, grubun tekrar eden faaliyet geliri 517 milyon euro düzeyinde gerçekleşerek yüzde 84.5 düşerken, otomotiv tekrar eden faaliyet geliri yüzde 72.5 düşüşle 731 milyon euro oldu.

Ayrıca, otomotiv pazarlarındaki keskin düşüşe rağmen, yüzde 3.7 karlılık düzeyine ulaşıldığı belirtildi.

Sonuçlara ilişkin konuşan Groupe PSA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tavares, "İlk yarıda elde ettiğimiz sonuçlar, çevikliğimizi artırmak ve kâra geçiş noktamızı düşürmek üzere altı yıldır devam eden yoğun çalışmalarımızın ödülünü aldığımızı ve grubun dayanıklılığını kanıtlamaktadır. Yılın ikinci yarısında sağlam bir sıçrama yakalamaya ve 2021’in ilk çeyreğinde Stellantis’in doğuşunu tamamlamaya kararlıyız" dedi.

FCA ile birleşme hazırlığı içerisinde olan PSA, ortaklık sonrası Stellantis isimli şirket bünyesinde faaliyet gösterecek.

PSA'nın, 2020’de Avrupa pazarında yüzde 25, Rusya’da ve Latin Amerika’da yüzde 30 ve Çin’de yüzde10 düşüş beklediği de bildirildi.

Öte yandan, Fransız üreticinin, 2019-2021 döneminde ortalamada yüzde 4.5 üzeri tekrar eden otomotiv faaliyet kâr marjı elde etmeyi hedeflediği bilgisi verildi.