Devler Ligi'nde son finalist belli oluyor! PSG-Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda?
PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Arsenal'i ağırlıyor. Emirates Stadyumu'nda oynanan maç PSG'nin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Beraberlik ve her türlü galibiyette PSG, 2 farkla galibiyette Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde final biletini alan taraf olacak. Parc des Princes Stadı'nda oynanacak olan mücadele öncesinde PSG-Arsenal karşılaşmasının saati ve maçın canlı yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "PSG-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte PSG-Arsenal maçı TRT 1 canlı izle ekranı...
PSG-Arsenal maçı canlı izle... PSG-Arsenal maçı için nefesler tutuldu. Yarı final turu rövanş maçında avantajlı skoru elde eden taraf finalde Inter'in rakibi olacak. Kulüpler düzeyinde Avrupa'nın bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde her iki takımda adını finale yazdırabilmek adına kıyasıya bir mücadele içine girecek. Peki, "PSG-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte PSG-Arsenal maçı canlı izle linki...
PSG-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
PSG - Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı 7 Mayıs bugün saat 22.00'de oynanacak.
PSG-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Parc des Princes Stadı'nda oynanacak olan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli