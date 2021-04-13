Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı bu akşam devam ediyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan PSG Bayern Münih maçı saat 22:00'de başlayacak...

PSG BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçına sahne olacak PSG Bayern Münih maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER



Paris Saint Germain: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Gueye, D.Pereira, Herrera, Neymar, Di Maria, Mbappe

Bayern Münih: Neuer - Suele, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Roca - Sane, Goretzka, Coman - Lewandowski.