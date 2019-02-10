Şampiyonlar Ligi son 16 turunda salı günü Manchester United'a konuk olacak PSG'de art arda gelen kötü haberler moralleri bozdu.



Neymar'ın sakatlığı nedeniyle Kırmızı Şeytanlar'la oynanacak iki maçı da kaçıracak olmasının ardından Fransız ekibine bir kötü haber de golcü oyuncu Edinson Cavani'den geldi.



1-0 kazanılan Bordoeux maçında ilk yarının sonunda sakatlanan ve devam edemeyen Uruguaylı forvetin Manchester United ile oynanacak ilk maçta forma giyemeyeceği bildirildi.



Cavani'nin tedavisine hemen başlanırken rövanşta oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.