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PSG Lille maçı ne zaman, saat kaçta? PSG Lille maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'in 12. hafta mücadelesinde lider Paris Saint Germain, sahasında son şampiyon Lille'i konuk etmeye hazırlanıyor. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de oynamasının beklendiği zorlu maç öncesi merak edilenleri bir araya getirdik...

PSG Lille maçı ne zaman, saat kaçta? PSG Lille maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG Lille maçı için geri sayım başlamış durumda. Ligde haftanın mücadelesi olarak gösterilen zorlu randevu ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

PSG LILLE MAÇI NE ZAMAN?

PSG Lille maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD2'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Donnaruma - Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo - Herrera, Danilo, Verratti- Messi, Icardi, Mbappe.

Lille: Jardim - Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo - Araujo, André, Xeka, Bamba - David, Burak Yılmaz.


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