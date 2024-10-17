PSG, Luis Enrique ile nikah tazeliyor!

Paris Saint-Germain, teknik direktör Luis Enrique ile yeni bir anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İspanyol hocanın 2025'te bitecek olan sözleşmesi, 2027'ye kadar uzatıldı.

Enrique, Temmuz 2023'te PSG'nin başına geçti ve geçen sezon kulüple Ligue 1 ve Fransa Kupası'nı kazandı.

PSG'NİN DURUMU

PSG, Ligue 1'de bu sezon 7 hafta sonunda Monaco'nun 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.