PSG- Manchester City maçı için geri sayım başladı. Manchester City Devler Ligi'nde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik 2 mağlup mağlubiyet alırken, PSG ise oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak sahadan ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde kötü günler yaşayan iki takım galip gelerek kötü gidişe dur demek istiyor. Peki, "PSG- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi PSG- Manchester City maçı hangi kanalda?" İşte Paris Saint-Germain - Manchester City maçının oynanacağı tarih ve maç saati...