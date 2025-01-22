Şampiyonlar Ligi'nde dev maç! PSG - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası dev bir maça sahne oluyor. Paris Saint-Germain sahasında Manchester City'yi konuk ediyor. Parc des Princes stadında oynanacak kritik maç öncesinde, PSG- Manchester City maçının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Zorlu mücadelede Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Peki, "PSG- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
PSG- Manchester City maçı için geri sayım başladı. Manchester City Devler Ligi'nde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik 2 mağlup mağlubiyet alırken, PSG ise oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak sahadan ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde kötü günler yaşayan iki takım galip gelerek kötü gidişe dur demek istiyor. Peki, "PSG- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi PSG- Manchester City maçı hangi kanalda?" İşte Paris Saint-Germain - Manchester City maçının oynanacağı tarih ve maç saati...
PSG- MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?
PSG- Manchester City maçı 22 Ocak Çarşamba günü 23.00'te oynanacak.
PSG- MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
Parc des Princes'de oynanacak zorlu müsabaka tabii spor üzerinden canlı yayınlanacak.