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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi PSG Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak ve ücretsiz mi? - Futbol Haberleri

        PSG Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın sonucu en çok merak edilen mücadelelerinden birinde köklü Fransız ekibi Paris Saint-Germain, sahasında İtalyan devi Milan'ı konuk edecek. İşte, PSG Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 16:48 Güncelleme: 25.10.2023 - 16:48
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        PSG Milan maçı için geri sayıma geçildi. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun ölüm gruplarından biri olan gösterilen F Grubu'nda 3. hafta karşılaşması olan PSG Milan maçı ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, günün ikinci seansında ekranlara gelecek zorlu maçın başlama saati, yayıncı kanalı ve iki takımın muhtemel 11'leri...

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        PSG MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

        PSG Milan maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak ve mücadele Exxen'den canlı yayınla ekranlara gelecek.

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        MUHTEMEL 11'LER

        PSG:         Donnarumma; Skriniar, Marquinhos, Hernandez; Hakimi; Ugarte, Vitinha, Barcola; Dembele, Ramos, Mbappe.

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        Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Krunic, Adli; Pulisic, Reijnders, Leao; Giroud.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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