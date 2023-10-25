PSG Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak ve ücretsiz mi? - Futbol Haberleri

PSG Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak ve ücretsiz mi? - Futbol Haberleri

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PSG Milan maçı için geri sayıma geçildi. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun ölüm gruplarından biri olan gösterilen F Grubu'nda 3. hafta karşılaşması olan PSG Milan maçı ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, günün ikinci seansında ekranlara gelecek zorlu maçın başlama saati, yayıncı kanalı ve iki takımın muhtemel 11'leri...