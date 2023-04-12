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Alanyaspor'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımda görev yapmayan Farioli için Fransız basınında sürpriz bir iddia çıktı.

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'da teknik direktörlük yapan İtalyan çalıştırıcı Francesco Farioli, PSG sahiplerinin teknik direktör adayları arasında girdi.

Fransız basınında yer alan habere göre Portekiz ekibi Braga, Alanyaspor'dan ayrılan İtalyan hocayı takımın başına getirmek istiyor.

PSG Futbol A Takım Direktör Yardımcısı Antero Henrique, 34 yaşındaki antrenörün Braga'ya yeni teknik direktör olarak Francesco Farioli'yi önerdi.

Türkiye'de kariyerine Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcılığını yaparak başlayan Farioli, daha sonra Karagümrük teknik direktörlüğü yapmıştı. Karagümrük'te 1.52 puan ortalaması ile ayrılan Farioli, bu serüveninden sonra Alanyaspor'un başına geçti. Alanyaspor'da da 47 maçta 1.55 puan ortalaması ile ayrılan Farioli daha sonra herhangi bri takım çalıştırmadı.