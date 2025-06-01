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        Haberler Dünya PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris sokakları karıştı: 81 kişi gözaltına alındı | Dış Haberler

        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris sokakları karıştı: 81 kişi gözaltına alındı

        PSG'nin UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasının ardından Paris'teki kutlamalarda çıkan olaylarda en az 81 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 09:42 Güncelleme: 01.06.2025 - 09:58
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        Fransız Paris Saint-Germain (PSG) takımının UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasının ardından Fransa'nın başkenti Paris'te çıkan olaylarda en az 81 kişi gözaltına alındı.

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        PSG'nin galibiyetinin ardından başkent Paris'in simgesi Eyfel Kulesi, takımın renkleriyle aydınlatıldı.

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        Öte yandan stadın etrafında bazı barikatlar ve en az bir araç ateşe verilirken, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bazı taraftarlar, polisten kaçmak için, güvenlik şeridini aşarak yola atladı.

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        81 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        PSG'nin zaferini kutlamak için Şanzelize Caddesine gitmek isteyen taraftarlar, bir banliyö treni istasyonunda izdihama neden oldu.

        Le Figaro gazetesi, PSG'nin zaferi sonrası Paris'te çıkan olaylarda en az 81 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

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        İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN BARBAR NİTELENDİRMESİ

        Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, kutlamalara 'barbar' nitelendirmesi yaptı.

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        İçişleri Bakanı Retailleau, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, PSG'nin gerçek taraftarlarının maçını heyecanla izlediğini belirterek, "Aynı zamanda bazı barbarlar, suç işlemek ve güvenlik güçlerini provoke etmek için Paris sokaklarına çıktı." ifadesini kullandı.

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        Güvenlik güçlerine bu eylemlere karşı kararlılıkla müdahale etmeleri için talimat verdiğini belirten Retailleau, "Hiçbir şeye saygısı olmayan küçük bir kışkırtıcı azınlığın yabaniliğinden endişe etmeden kutlama yapılamaması kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

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