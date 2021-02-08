Psikiyatrist cinayetinde karar çıktı! 0:00 / 0:00

AA

İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki özel hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ı silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Serhat Tunçdemir'in "tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Serhat Tunçdemir ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, maktul Fikret Hacıosman'ın eşi Perihan Mutlu Hacıosman ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü avukatı ve İstanbul Tabip Odası temsilcileri de hazır bulundu. Katılan Perihan Mutlu Hacıosman, "Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. Tutuklu sanık Serhat Tunçdemir, daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETTTEN MÜEBBETE İNDİRDİ

Mahkeme heyeti, sanık Serhat Tunçdemir'i "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın "geçmişini, sosyal ilişkilerini, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını, duruşmada gözlenen tutum ve davranışlarını" lehine takdiri indirim sebebi sayan mahkeme, cezayı müebbet hapse indirdi. Sanık Tunçdemir'i "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 10 ay hapis cezasına mahkum eden mahkeme, sanığın bu suçunun hükmünün açıklanmasını geriye bıraktı. Mahkeme, ayrıca sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

'MÜCADELEYİ TÜM KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ'

Duruşma sonrasında açıklama yapan İstanbul Tabip Odası Temsilcisi Güray Kılıç, "Hem Dr. Fikret Hacıosman hem de kaybettiğimiz diğer meslektaşlarımızın anısına sahip çıkacağız. Cinayetlere kadar uzanan ve giderek yaygınlaşan sağlıkta şiddeti ortadan kaldırmak için mücadeleyi tüm kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

SANIK OLAY TARİHİNDE 18 YAŞINDAYDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 18 yaşında olan lise öğrencisi sanık Tunçdemir'in, Bahçelievler'de özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Fikret Hacıosman'a 2018'de 4 kere muayene olarak, psikiyatri desteği aldığı belirtilmişti.

İddianamede, obsesif kompulsif bozukluk ve psikotik belirtili ağır depresif nöbet tanısıyla tedavisi yapılan sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.