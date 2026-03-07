PSM Genç'ten 'İlham Veren Atölyeler'

SOCRATES'İN TASARIM EKİBİYLE YARATICI ÇALIŞMALAR #1 // 7 MART// PSM GENÇ // 14.00

Socrates'in tasarım ekibiyle yaratıcı çalışmalar #1 Zorlu PSM'nin yepyeni alanı PSM Genç'te başlıyor. Socrates Dergi tasarım ekibi, yeni başlayanlar için Adobe Photoshop'un kullanım alanları, temelleri ve püf noktalarını anlatıyor. 7 Mart’ta Zorlu PSM’de gerçekleşecek atölyede katılımcılar; örnek şablonlar üzerinden ilerleyerek ve uygulamalı çalışmalar yaparak tasarım pratiği kazanma fırsatı bulacak.

AFİŞ TASARIMI ATÖLYESİ - EDA ÇAĞIL ÇAĞILIRMAK YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDE // 14 MART // PSM GENÇ // 14.00

Eda Çağıl Çağılırmak yürütücülüğünde gerçekleşecek Afiş Tasarımı Atölyesi, 14 Mart’ta Zorlu PSM’nin yepyeni alanı PSM Genç’te katılımcılarla buluşuyor. Atölyede katılımcılar, Zorlu PSM programından seçilen bir konser ya da etkinlik için kendi afişlerini tasarlayacak. İllüstrasyon, kolaj ve farklı görsel üretim teknikleri üzerinden ilerleyen çalışmada fikir geliştirme, görsel dil oluşturma ve afiş tasarımının temel prensipleri ele alınacak. Tasarıma ilgi duyan herkese açık olan atölye, yaratıcı üretim sürecine odaklanan kapsamlı bir deneyim sunuyor.

SERCODELİC İLE PORTRE KOLAJ ATÖLYESİ // 15 MART // PSM GENÇ // 13.00

Sercodelic ile Portre Kolaj Atölyesi, 15 Mart’ta Zorlu PSM’nin yepyeni alanı PSM Genç’te katılımcılarla buluşuyor. 2016’dan bu yana dijital kolaj üretimleri yapan Sercodelic’in, 2023’te border_less Artbook Days’de lansmanını gerçekleştirdiği GOD MODE Portrait Collage Kit ile düzenlenen atölye; katılımcıları gözler, burunlar, dudaklar ve yüz kıllarıyla absürt karakterler yaratmaya davet ediyor. Alışılmış düşünce kalıplarının dışına çıkmayı teşvik eden atölye, üretirken eğlenilen özgür bir alan sunarken katılımcıların evlerine duvara asılacak özgün eserlerle dönmesini amaçlıyor.

KESHE ATELIER İLE YÜZÜK ATÖLYESİ // 15 MART // PSM GENÇ // 16.00

Keshé Atelier ile Yüzük Atölyesi, 15 Mart’ta Zorlu PSM’nin yepyeni alanı PSM Genç’te katılımcılarla buluşuyor. Keshé Atelier yürütücülüğünde gerçekleşen atölyede katılımcılar, Lost Wax tekniğiyle kendi yüzüklerini sıfırdan tasarlıyor ve parmak ölçülerini alarak mücevher mumunu el aletleriyle şekillendirip hayal ettikleri formu oluşturuyor. Atölye sonrasında tasarlanan mum modeller Keshé Atelier’de pirinçten dökülerek yüzey işlemleri tamamlanıyor ve isteğe bağlı olarak altın ya da gümüş kaplama uygulanıyor. Katılımcılar, yaratıcı üretim sürecine eşlik eden keyif dolu dakikalar geçirirken kendi tasarımlarını hayata geçirmenin deneyimini yaşıyor.

ABLETON İLE CANLI ELEKTRONİK MÜZİK ÜRETİMİ VE PERFORMANSI ATÖLYESİ // 28 MART // PSM GENÇ // 12.00

Ableton ile Canlı Elektronik Müzik Üretimi ve Performansı Atölyesi, Zorlu PSM’nin yepyeni mekanı PSM Genç’te katılımcılarla buluşuyor. 28 Mart’ta gerçekleşecek iki günlük yoğunlaştırılmış atölyede, Ahmetcan Gökçeer yürütücülüğünde katılımcılar Ableton Live programını kullanarak kendi parçalarını tasarlayacak ve bu parçaları canlı performans olarak seslendirecekler. Atölyenin ilk gününde Ableton arayüzü tanıtılacak, MIDI ve audio kanalları kullanılacak ve ses tasarımına giriş yapılacak ardından beat ve bassline yazımıyla parçalar oluşturulmaya başlanacak. İkinci gün ise parçaların kompozisyonel yapısı üzerinde çalışılarak bölümler oluşturulacak, yeni sesler tasarlanacak ve canlı performans için hazırlıklar tamamlanacak. Atölye sonunda her katılımcı, kendi tarzındaki parçasını canlı olarak performe edebilir hale gelecek.