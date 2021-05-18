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PTT çalışma saatleri: 19 Mayıs 2021 PTT açık mı?

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PTT çalışma saatleri: 19 Mayıs 2021 PTT açık mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde resmi bir bayram olarak kutlanır ve yine yurt genelinde bugün resmi tatildir. Peki 19 Mayıs 2021 PTT açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...

19 MAYIS 2021 PTT AÇIK MI KAPALI MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için PTT kapalıdır.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT hafta içi ve cumartesi günleri 08.30 - 17.30 arası hizmet vermektedir. Pazar günleri ve resmi tatillerde ise kapalıdır.

PTT KARGO ÇALIŞIYOR MU?

Posta sektörünün üst kurulu BTK tarafından dağıtım hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi yönündeki talimatı doğrultusunda her türlü önlem alınarak bütün gönderi türlerine ait dağıtım hizmetlerimiz verilmektedir. Kayıtlı gönderilerin tesliminde ise temassız teslim modeli geliştirilerek uygulamaya konulmuştur.​

PTT POSTA HİZMETLERİ DEVAM EDİYOR MU?

Yurt dışından gelen gönderilerin dağıtımı eskiden olduğu gibi devam etmekte olup, bazı ülkelerin hizmeti durdurması veya uçuş bulunmaması nedeniyle sadece bu ülkelere Turpex gönderisi hariç diğer posta gönderilerinin kabulü durdurulmuş daha sonra ülkelerin aldığı kararlar çerçevesinde yeniden hizmet verilmeye başlanmıştır.​

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