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PTT AŞ, "ileri dönüşüm" temasına yer verilen, etiket şeklinde yapıştırılabilen (stickerli) ve geri dönüşümlü pul kağıdına basılarak hazırlanan "Dünya Çevre Günü" konulu tek değerli anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

PTT'den yapılan açıklamaya göre, "Dünya Çevre Günü (İleri Dönüşüm)" konulu 3 lira bedelli (69x55 milimetre boyutunda) anma pulu ve söz konusu pula ait 5,50 lira bedelli ilk gün zarfı, PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasından edinilebilecek.

İlk gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilerin talepleri, www.filateli.gov.tr adresinden tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içinde satın almaları halinde karşılanacak.

Müşterilerin hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme Prosedürü'ne uygun olması halinde) ilk gün damgası ve posta damgası tatbik talepleri, 3 ay içerisinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde, yerine getirilebilecek.