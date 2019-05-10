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PTT hafta sonu açık mı? PTT Kargo hafta sonu açık mı? PTT çalışma saatleri 2019

Hafta sonu pek çok kurum ve kuruluş tatil olduğu için vatandaşlar; PTT şubelerinin çalışma durumlarını araştırıyor. Peki hafta sonu cumartesi ve pazar günleri PTT şubeleri açık mı? PTT şubeleri çalışma saatleri nasıl? İşte detaylar...

PTT hafta sonu açık mı?

Vatandaşlar, hafta sonu; cumartesi ve pazar günleri PTT ve PTT kargo çalışma durumlarını merak ediyor.

HAFTA SONU PTT ŞUBELERİ AÇIK MI?

Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT'ler cumartesi günü kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir. Tüm PTT şubeleri pazar günleri kapalıdır.

PTT KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?

PTT Kargo genel müdürlükleri hafta sonu sadece cumartesi günü hizmet vermektedir. Çalışma saati 09.00 ile 19.30 arasıdır ve öğle tatili bulunmaz. Kargolar dağıtıma çıkmaz, vatandaşlar şubeye gidip teslimatı yapılmış kargoları kendileri alırlar. Diğer PTT kargo şubeleri ise hafta sonu hizmet vermezler. Tüm PTT kargo şubeleri pazar günleri kapalıdır.

PTT HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT şubeleri sabah 8.30’dan 12.30’a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’da mesai yeniden başlar. Saat 17.30’da mesai bitmektedir.

HAFTA İÇİ PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT Kargo'nun çalışma saatleri PTT'nin çalışma saatleri ile aynıdır. PTT Kargo dağıtım saatleri ise öğlen molası vermeyen şubeler için 08.30 ile 17.00 arasında, öğlen molası veren şubeler için ise 08.30 ile 16.30 saatleri arasındadır.

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YORUMLAR

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