PTT, yani Posta ve Telgraf Teşkilatı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı genel müdürlük seviyesinde bir devlet kurumudur.

Tanzimat Fermanı sonucu yaşanan gelişmelere göre Osmanlı Devleti halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla 23 Ekim 1840 tarihinde “Nezaret” adıyla kurulan PTT, yaklaşık 180 yıllık tarihi boyunca katettiği değişikliklerle bugünkü halini aldı.

2013 yılından anonim şirket haline getirilen PTT şubelerinden; evrak, para gönderimleri, HGS-OGS ödeme, e-devlet şifresi alma, para çekme, emekli maaşı çekme, telgraf gönderme, kargo yollama, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV),trafik cezaları ve köprü geçiş ücretleri gibi işlemler gerçekleştirilmektedir.

PTT MESAİ SAATLERİ

PTT şubeleri sabah 8.30’dan 12.30’a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’da mesai yeniden başlar. Saat 17.30’da mesai bitmektedir. Merkez PTT şubeleri dışında haftasonu tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri saat 13.30'a kadar hizmet vermektedir.

PTT MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI

PTT müşteri hizmetlerine 444 1 788 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz.

PTT KARGO NE ZAMAN KURULDU?

PTT Kargo, 170 yılı aşan geçmişi ile Türkiye'nin en köklü devlet kurumlarından biri olan PTT tarafından, 3 Temmuz 2008 yılında tüm Türkiye'de kargo taşımacılığı hizmeti vermek için kurulmuştur.

Kargo taşımacılığında en ucuz hizmeti veren kurumlardan biri olan PTT Kargo'nun 82 adet PTT başmüdürlüğü, 1019 adet merkez şubesi, 2729 adet alt şubesi ve 506 adet acentası bulunmaktadır. Toplamda 4250'nin üzerinde şubesi bulunan PTT Kargo, PTT olmayan yerlerde de şube açarak kargo hizmetlerini her yer taşımayı amaçlamaktadır.

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT Kargo'nun çalışma saatleri sabah 08.30-12:30, öğleden sonra 13.30-17.30 arasındadır. Kurum çalışanları 12.30-13.30 saatleri arasında öğle molası vermektedir.

PTT Kargo dağıtım saatleri ise öğle molası vermeyen şubeler için 08.30 ile 16.30 arasındadır. Öğlen molası veren şubeler için ise 08.30 ile 16.30 saatleri arasındadır.

PTT Kargo genel müdürlükleri hafta sonu cumartesi günü de hizmet vermektedir. Çalışma saatleri 09.00 ile 19.30 arasındadır ve öğle tatili yoktur. Diğer PTT Kargo şubeleri ise hafta sonu hizmet vermezler.