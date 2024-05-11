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        Haberler Gündem PTT personel alımı başvuru takvimi 2024: PTT personel alımı başvuru şartları neler? PTT personel alımı ne zaman?

        PTT personel alımı başvuru takvimi: PTT personel alımı yapacak mı?

        PTT personel alımı başvuru tarihleri için gözler Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. PTT bünyesinde çalışmak isteyenler, personel alımı ile ilgili son dakika açıklamalarını bekliyor. PTT personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve başvuru sürecinin detayları haberimizde paylaştık. İşte PTT personel alımı başvuru şartları ve tarihleriyle ilgili merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2024 - 21:35 Güncelleme: 11.05.2024 - 22:54
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        PTT'nin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları gündemdeki yerini koruyor. PTT'de iş başvurusu yapmak isteyenler, alım süreci ile ilgili ayrıntıları öğrenmek istiyor. Bu bilgiler ışığında, "PTT personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" soruları cevap arıyor. İşte 2024 PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında bilgiler...

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        PTT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;

        PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.

        Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.

        Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.

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        PTT PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        PTT personel alımı yaptığı durumlarda özel ve genel başvuru şartlarını alım yapılacak kadrolara göre belirlemektedir. Henüz alım duyurusu gelmediğinden özel şartlar bilinmiyor. Ancak PTT personel alımı yaparken aradığı genel şartlar şu şekilde;

        a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

        b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

        c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

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        ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

        f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

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        g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

        ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

        h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak

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