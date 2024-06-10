Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi PTT personel alımı başvuru tarihleri 2024: PTT personel alımı başvuru şartları ne? PTT personel alımı ne zaman?

        PTT personel alımı başvuru takvimi: PTT personel alımı yapacak mı?

        PTT personel alımı başvuru tarihleri için gözler Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. PTT bünyesinde çalışmak isteyenler, personel alımıyla ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. PTT personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve başvuru sürecinin detayları haberimizde paylaştık. İşte PTT personel alımı başvuru şartları ve tarihleriyle ilgili merak edilen sorular ile yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 22:36 Güncelleme: 10.06.2024 - 22:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        PTT'nin personel alımı başvuru takvimi ile şartları gündemdeki yerini koruyor. PTT'de iş başvurusu yapmak isteyenler, alım süreciyle ilgili ayrıntıları öğrenmek istiyor. Bu bilgiler kapsamında, "PTT personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıtını arıyor. İşte 2024 PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında merak edilenler...

        2

        PTT KPSS'SİZ PERSONEL YAPILACAK MI?

        PTT, kendi ve iştiraklerinin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyurular ile personel alımı gerçekleştirmekte ve süreci yürütmektedir. Ancak PTT'nin resmi internet sitesi incelendiğinde personel alımı duyuruları arasında 10 bin personel alımı sürecine dair herhangi bir bilgi ya da duyurunun yer almadığı gözlemlenmektedir.

        3

        PTT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;

        PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.

        Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.

        Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.

        4

        PTT PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        PTT personel alımı yaptığı durumlarda özel ve genel başvuru şartlarını alım yapılacak kadrolara göre belirlemektedir. Henüz alım duyurusu gelmediğinden özel şartlar bilinmiyor. Ancak PTT personel alımı yaparken aradığı genel şartlar şu şekilde;

        a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

        b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

        c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

        5

        ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

        f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

        6

        g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

        ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

        h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AP seçimleri istifaları getirdi
        AP seçimleri istifaları getirdi
        Huzurevinde şiddet iddialarına Bakanlıktan soruşturma
        Huzurevinde şiddet iddialarına Bakanlıktan soruşturma
        "Türkiye, AB için önemli bir ülke"
        "Türkiye, AB için önemli bir ülke"
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        2023 yılı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!
        2023 yılı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!
        Görüşmede ne konuşuldu?
        Görüşmede ne konuşuldu?
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Avrupa artık 'daha sağda'
        Avrupa artık 'daha sağda'
        10 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        10 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Yaptığı sürprizle tokadı unutturdu
        Yaptığı sürprizle tokadı unutturdu
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Kovanı açtığı sırada saldırıya uğradı! Katil arılar!
        Kovanı açtığı sırada saldırıya uğradı! Katil arılar!
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması