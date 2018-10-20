Süper Lig puan durumu, oynanan maçlarla birlikte değişikliğe uğruyor. Hafta lider Galatasaray'ın Bursaspor ile berabere kaldığı karşılaşma ile başladı. Sezona kötü başlayan Fenerbahçe, bu akşamki Sivasspor maçı ile silkelenmeye çalışacak. Liderlik yarışındaki Başaşehir, Kasımpaşa ve Beşiktaş'da son durum ne? İşte Spor Toto Süper Lig 8. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları

SÜPER LİG PUAN DURUMU (9. HAFTA)

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY A.Ş. 9 6 1 2 17 10 7 19 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 9 5 3 1 13 4 9 18 3.KASIMPAŞA A.Ş. 9 6 0 3 22 15 7 18 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 8 4 3 1 15 10 5 15 5.TRABZONSPOR A.Ş. 8 4 1 3 17 11 6 13 6.ANTALYASPOR A.Ş. 8 4 1 3 11 14 -3 13 7.ATİKER KONYASPOR 8 3 3 2 14 12 2 12 8.EVKUR YENİ MALATYASPOR 8 3 3 2 11 9 2 12 9.GÖZTEPE A.Ş. 8 4 0 4 10 11 -1 12 10.AYTEMİZ ALANYASPOR 8 4 0 4 6 12 -6 12 11.MKE ANKARAGÜCÜ 8 3 1 4 8 9 -1 10 12.BURSASPOR 9 1 6 2 6 8 -2 9 13.DEMİR GRUP SİVASSPOR 8 2 3 3 12 15 -3 9 14.KAYSERİSPOR 9 2 3 4 7 11 -4 9 15.FENERBAHÇE A.Ş. 8 2 2 4 6 10 -4 8 16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 8 1 4 3 10 10 0 7 17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 8 1 2 5 6 11 -5 5 18.AKHİSARSPOR 9 1 2 6 9 18 -9 5

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 9. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

19 Ekim 2018 Cuma 20:30 Galatasaray 1 - 1 Bursaspor

20 Ekim 2018 Cumartesi 13:30 Kasımpaşa 5 - 0 Akhisarspor

20 Ekim 2018 Cumartesi 16:00 M.Başakşehir 1 - 0 Kayserispor

20 Ekim 2018 Cumartesi 19:00 DG Sivasspor - Fenerbahçe

21 Ekim 2018 Pazar 13:30 Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor

21 Ekim 2018 Pazar 16:00 MKE Ankaragücü - EY Malatyaspor

21 Ekim 2018 Pazar 16:00 A. Alanyaspor - Antalyaspor

21 Ekim 2018 Pazar 19:00 Göztepe - Beşiktaş

22 Ekim 2018 Pazartesi 20:00 Trabzonspor - BB Erzurumspor

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