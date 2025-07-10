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        Pülümürlülerin "Mutu Köprüsü" korkusu! Başkan Tosun: Muhtemel bir depremde yol kapanacaktır

        Tunceli'nin Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırında yer alan ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan en kestirme güzergâh olan Mutu Köprüsü'nün yapısal olarak zayıf durumda olduğu iddia edilerek, muhtemel bir depremde yıkılma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, "Erzincan tarafında tek köprü var. Bu köprü de 1950'li, 1960'lı yıllarda yapılmış oldukça eski ve tahrip olmuş bir köprü. Muhtemel bir depremde bu yol kapanacaktır" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 13:45 Güncelleme: 10.07.2025 - 13:45
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        Pülümürlülerin "Mutu Köprüsü" korkusu!
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        Tunceli'nin Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırında yer alan Mutu Köprüsü, muhtemel bir depremde yıkılma riskiyle karşı karşıya olduğu iddia edildi.

        İHA'nın haberine göre, Yedisu fayının aktifliği nedeniyle bölgede muhtemel büyük bir depremin kaçınılmaz olduğunu belirten uzmanlar, yapısal olarak zayıf durumda olan Mutu Köprüsü'nün bu tür bir sarsıntıya dayanamayabileceği uyarısında bulunuyor.

        Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, ilçenin hem Kuzey Anadolu hem de Doğu Anadolu fay hattının kesiştiği noktada yer aldığını belirterek, "İlçemiz geçmiş yıllarda ciddi depremler atlatmış, gelecekte de deprem bilimcilerin risk taşıdığı yönünde uyardığı bir ilçe. Burada konut yapımı ile ilgili bazı mesafeler alındı. Rezerv alanı ilan edilen bölgeler oldu" dedi.

        Muhtemel bir depremde ilçenin giriş ve çıkış noktalarının kapanabileceği uyarısında bulunan Başkan Tosun, "Erzincan tarafında tek köprü var. Bu köprü de 1950'li, 1960'lı yıllarda yapılmış oldukça eski ve tahrip olmuş bir köprü. Muhtemel bir depremde bu yol kapanacaktır. Karayolları Bölge Müdürlüğü, jeolojik etüt, sondaj çalışmaları yaptı. Yapılmasıyla ilgili süreç başladı ancak henüz tam bir sonuç alınamadı. Bunun yapılması elzemdir. Muhtemel bir depremde destek anlamında tek nokta. Tunceli tarafında depremde kaya düşme riskleri mevcut. O nedenle bu köprünün çok özel bir önem taşıdığını vurgulamak isterim" diye konuştu.

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        #yerel haberler
        #Tunceli Haberleri
        #Pülümür
        #mutu köprüsü
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