Gallant'ın çığlıkları hayvanın geri çekilmesini sağlamadı, kadın, "Murphy ile her zamanki gibi kısa bir gezinti yapmayı düşündüm. Giderek karanlık çökmeye başladı. Biraz yürüdükten sonra bir şeyin bizi izlediğini fark ettim. Sağıma baktığımda orada olduğunu gördüm, orada durmuş bana bakıyordu. İlk başta korkmadım. Hatta bunun oldukça hoş olduğunu düşündüm. 'Şu pumaya bak' dedim. Sonra, 'Bir dakika, bu bir puma' dedim."

Gallant, telefonundan müzik listesini açmaya karar verdi. Metallica'dan 'Don't Threat On Me' şarkısını çaldı. "Bunun ona harika bir mesaj olacağını düşündüm. Çünkü gerçekten korkutucu müziği olan bir şarkı. Ardından şarkıyı açtım. İlk notayı duyar duymaz kaçtı, gitmişti" dedi.