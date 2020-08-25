Pürüzsüz bir cilde sahip olmayı kim istemez ki! Cildin çok fazla sorunlu olması ve görünüm açısından rahatsızlık vermesi herkesin ortak sorunudur. Cildin canlılığını kazanması ve pürüzsüz bir hal alması için bazı doğal maskeler kullanmak gerekmektedir. Bu maskeler sayesinde cilt pürüzsüz bir görünüm alarak daha sağlıklı görünecektir. Ayrıca kırışıklıkların da bu sayede önlenmesi mümkün olabilmektedir.

Pürüzsüz Cilt İçin Maskeler

Kahve Telvesi İle Maske: Kahve hoş içiminin yanında iyi bir peeling yapma maskesi olarak da kullanılabilir. İçilen kahveden kalan telve cilde ovalayarak uygulandığı taktirde ölü derinin canlanmasına ve yumuşamasına neden olacaktır. Bu uygulamayı haftada bir kaç kez deneyebilirsiniz.

Limon, Bal ve Zeytinyağı Maskesi: Limonun C vitamini içermesi ile cilt beslenir ve parlar. Zeytinyağı ise cildin esnekliğini kazandırarak, nemlenmesini sağlar. Birer yemek kaşığı zeytinyağı, bal ve limonu karıştırarak cilde; göz çevresi hariç, uygulamanız gereklidir. 20 dakika bekledikten sonra yıkanmalıdır. Haftada 2 ile 3 kez uygulanması cildin pürüzsüzlüğüne kavuşmasını sağlayacaktır. Mümkünse; uygulamayı gece yatmadan önce yapmalısınız.

Domates Maskesi: Domatesi rendeleyerek yüze uygulamak gereklidir. 10 dakika bekletilerek yıkanmalıdır. Bu maske ile sivilceler de kuruyacaktır. Cildin gerginleşmesini ve sıkılaşmasını sağlayarak pürüzsüz bir görünüm elde edilecektir. Haftada bir kaç kez uygulanabilir.

Limon Suyu: Limonun suyu tüm cilt için çok önemli bir etki yaratan kaynaktır. Gün içerisinde istediğiniz her zaman limon suyunu boyun, yüz ve ellerinize uygulayabilirsiniz. Gerginleştirici, kırışık giderici ve canlandırıcı etkisiyle oldukça faydalıdır.

Bal ve Yumurta Beyazı: Bir kaşık bal ve yumurta beyazını karıştırarak cilde uygulama yaparak 15-20 dakika bekletip yıkayın. Haftada iki kez uygulanabilir bir maskedir. Cildin gerilmesini, sıkılaşmasını ve pürüzsüz olmasını sağlar.

Salatalık Maskesi: Asit içermesi nedeniyle özellikle yağlı ciltlerde etkin olabilen bir maskedir. Yüzün tamamına uygulanabilir. Gözaltı morluklarına da iyi gelecektir.