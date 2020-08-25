Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerNasıl Yapılır
ABONE OL

Pürüzsüz bir cilt için maske tarifleri

Cildin canlılığını kazanması ve pürüzsüz bir hal alması için bazı doğal maskeler kullanmak gerekmektedir. Bu maskeler sayesinde cilt pürüzsüz bir görünüm alarak daha sağlıklı görünecektir. Peki pürüzsüz cilt için hangi maskeler, nasıl yapılır? Pürüzsüz cilt için maske önerileri nelerdir?

maske

Pürüzsüz bir cilde sahip olmayı kim istemez ki! Cildin çok fazla sorunlu olması ve görünüm açısından rahatsızlık vermesi herkesin ortak sorunudur. Cildin canlılığını kazanması ve pürüzsüz bir hal alması için bazı doğal maskeler kullanmak gerekmektedir. Bu maskeler sayesinde cilt pürüzsüz bir görünüm alarak daha sağlıklı görünecektir. Ayrıca kırışıklıkların da bu sayede önlenmesi mümkün olabilmektedir.

Pürüzsüz Cilt İçin Maskeler

Kahve Telvesi İle Maske: Kahve hoş içiminin yanında iyi bir peeling yapma maskesi olarak da kullanılabilir. İçilen kahveden kalan telve cilde ovalayarak uygulandığı taktirde ölü derinin canlanmasına ve yumuşamasına neden olacaktır. Bu uygulamayı haftada bir kaç kez deneyebilirsiniz.

Limon, Bal ve Zeytinyağı Maskesi: Limonun C vitamini içermesi ile cilt beslenir ve parlar. Zeytinyağı ise cildin esnekliğini kazandırarak, nemlenmesini sağlar. Birer yemek kaşığı zeytinyağı, bal ve limonu karıştırarak cilde; göz çevresi hariç, uygulamanız gereklidir. 20 dakika bekledikten sonra yıkanmalıdır. Haftada 2 ile 3 kez uygulanması cildin pürüzsüzlüğüne kavuşmasını sağlayacaktır. Mümkünse; uygulamayı gece yatmadan önce yapmalısınız.

Domates Maskesi: Domatesi rendeleyerek yüze uygulamak gereklidir. 10 dakika bekletilerek yıkanmalıdır. Bu maske ile sivilceler de kuruyacaktır. Cildin gerginleşmesini ve sıkılaşmasını sağlayarak pürüzsüz bir görünüm elde edilecektir. Haftada bir kaç kez uygulanabilir.

Limon Suyu: Limonun suyu tüm cilt için çok önemli bir etki yaratan kaynaktır. Gün içerisinde istediğiniz her zaman limon suyunu boyun, yüz ve ellerinize uygulayabilirsiniz. Gerginleştirici, kırışık giderici ve canlandırıcı etkisiyle oldukça faydalıdır.

Bal ve Yumurta Beyazı: Bir kaşık bal ve yumurta beyazını karıştırarak cilde uygulama yaparak 15-20 dakika bekletip yıkayın. Haftada iki kez uygulanabilir bir maskedir. Cildin gerilmesini, sıkılaşmasını ve pürüzsüz olmasını sağlar.

Salatalık Maskesi: Asit içermesi nedeniyle özellikle yağlı ciltlerde etkin olabilen bir maskedir. Yüzün tamamına uygulanabilir. Gözaltı morluklarına da iyi gelecektir.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Süt maskesi nasıl yapılır?
NASIL YAPILIRSüt maskesi tarifleri
Günlük yüz bakım maskeleri nasıl yapılır?
NASIL YAPILIRGünlük yüz bakım maske tarifleri
Yüzdeki kırışıklıklar nasıl giderilir? Pratik öneriler
NASIL YAPILIRYüzdeki kırışıklıklara karşı pratik öneriler
Cilt güzelliği için neler yapılmalı? Cilt güzelliği için tavsiyeler
NASIL YAPILIRCilt güzelliği için pratik öneriler
Kırışıklıkları önlemek için öneriler
NASIL YAPILIRKırışıklıklara karşı etkili yöntemler
Yumurta akı maskesi nasıl yapılır?
NASIL YAPILIRYumurta akı maskesi tarifi ve faydaları
Kuru ciltler için patates maskesi nasıl yapılır?
NASIL YAPILIRKuru ciltler için patates maskesi tarifleri
Solgun ciltler için maske tarifleri
NASIL YAPILIRSolgun ciltlere iyi gelen maske uygulamaları
Tulumba tatlısı tarifi: Tulumba tatlısı nasıl yapılır? Tulumba tatlısı yapılışı ve malzemeleri
NASIL YAPILIRTulumba tatlısı nasıl yapılır?
Cilt kuruluğu nasıl geçer?
NASIL YAPILIRCilt kuruluğuna iyi gelen uygulamalar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X