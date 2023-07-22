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        Haberler Dünya Putin: Belarus’a saldırı, Rusya’ya saldırıdır

        Putin: Belarus'a saldırı, Rusya'ya saldırıdır

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi'ne videokonferans yoluyla hitap etti. Putin, "Belarus Birlik Devleti'nin bir parçasıdır. Belarus'a saldırmak Rusya Federasyonu'na saldırmak anlamına gelecektir" dedi. Putin'in açıklamaları, Wagner askerlerinin Belarus'a gelişi ve Belarus ordusuyla ortak tatbikatlarına ilişkin Polonya ve diğer Avrupa Birliği üyelerinin endişelerini dile getirmesini ardından geldi.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 13:53
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        Rusya Devlet Başkanı VladimirPutin, Rusya Güvenlik Konseyi’ne videokonferans yoluyla hitap etti.

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        Rusya Devlet BaşkanıPutin, Rusya Güvenlik Konseyi’ne hitabında, “Polonyalı liderler, muhtemelen NATO şemsiyesi altında bir tür koalisyon kurmayı ve Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahale ederek, kendileri için daha büyük bir parça koparmayı, inandıkları gibi tarihi topraklarını bugünkü Batı Ukrayna'yı, yeniden kazanmayı umuyorlar. Belarus topraklarının da hayalini kurdukları iyi bilinmektedir" dedi.

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        Putin sözlerine "Ancak Belarus'a gelince, onlar Birlik Devleti’nin bir parçasıdır, Belarus'a saldırmak Rusya Federasyonu'na saldırmak anlamına gelecektir. Buna elimizdeki tüm imkanlarla karşılık vereceğiz" diyerek devam etti.

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        WAGNER VE BELARUS’TAN ORTAK TATBİKAT

        Belarus Savunma Bakanlığı, ülkeye gelen Wagner grubu askerleriyle Belarus ordusunun ortak tatbikat düzenlediğini duyurdu.

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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Belarus Silahlı Kuvvetleri özel operasyon güçleri ve Wagner savaşçılarının ortak eğitimi. Mevcut jeopolitik durumda, Wagner’in sahip olduğu gerçek savaş deneyimi, Belarus ordusunun modernizasyonu, yeniden teçhizatlandırılması ve modern askeri çatışma deneyimini edinmesi açısından bir fırsattır. Şu anda Savunma Bakanlığı yönetimi tarafından alınan tüm kararların tek bir amacı vardır; Belarus devletinin askeri güvenliğini sağlamak amacıyla Silahlı Kuvvetler birimlerinin uyumunu ve eğitimini arttırmak” denildi.

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        Polonya ve diğer AB üyesi devletler, Wagner’in Belarus topraklarına gelişi konusunda endişelerini dile getiren açıklamalar yapmıştı.

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        Öte yandan Polonya, sınır güvenliğini artırmak üzere bir dizi güvenlik önlemi almış, sınırlardaki personel sayısını artırmıştı.

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        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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