Putin: Belarus'a saldırı, Rusya'ya saldırıdır

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Belarus Silahlı Kuvvetleri özel operasyon güçleri ve Wagner savaşçılarının ortak eğitimi. Mevcut jeopolitik durumda, Wagner’in sahip olduğu gerçek savaş deneyimi, Belarus ordusunun modernizasyonu, yeniden teçhizatlandırılması ve modern askeri çatışma deneyimini edinmesi açısından bir fırsattır. Şu anda Savunma Bakanlığı yönetimi tarafından alınan tüm kararların tek bir amacı vardır; Belarus devletinin askeri güvenliğini sağlamak amacıyla Silahlı Kuvvetler birimlerinin uyumunu ve eğitimini arttırmak” denildi.