Putin'den Ukrayna'daki 'askeri operasyon' için teşekkür 0:00 / 0:00

Reuters

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı açıklamada Ulusal Muhafız birliklerinin kuruluş yıldönümünü kutladı.

"Bugün, Donbas ve Ukrayna'daki özel askeri operasyonda yer alan Ulusal Muhafız askerlerine özel ve ayrı ayrı hitap etmek istiyorum. Sevgili yoldaşlar! Gerçek çatışma, artan riskleri barındırıyor. Böyle bir durumda nasıl davranmanız gerektiğinizi iyi bildiğiniz biliyorum. Son derece cesaretli, kararlı ve korkusuzca belirlenen tüm zor görevleri doğru bir şekilde yerine getirirsiniz." dedi.

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'nın güneyine askeri yeteneklerini azaltmak ve tehlikeli milliyetçiler olarak adlandırdığı insanlardan korumak için 'özel askeri operasyon' adını verdiği bir operasyonla on binlerce asker gönderdi.

Bir ayı aşkın süredir devam çatışmalarda Ukrayna güçleri sert bir direniş sergiledi.