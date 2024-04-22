Putin ile Aliyev'den güvenlik görüşmesi

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Aliyev, Kremlin Sarayında bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Baykal-Amur demir yolu hattının (BAM) inşaatına başlanmasının 50nci yıl dönümü olduğunu ve Aliyevin babası Haydar Aliyevin geçmişte bu yolun inşa işlerini yönettiğini söyledi.

PUTİN'DEN HAYDAR ALİYEV MESAJI

Putin, bu vesileyle eski demir yolu çalışanları ile bir araya geleceklerini dile getirerek, "Babanızın (Haydar Aliyev) bu devasa projenin hayata geçirilmesi için harcadığı çaba, verdiği emek ve yıllarca yürüttüğü çalışmalar, sadece Rusya için değil, tüm Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) için de önemli bir rol oynuyor. Birçok ortağımız bu ulaşım bağlantısını kullanıyor." dedi.

REKLAM Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere değinen Putin, "İkili ticaret hacmi artarak 4 milyar doların üzerine çıktı. Azerbaycan ekonomisine yapılan Rus yatırımlarının değeri 6 milyar dolar. Hükümetler arası komisyon aktif olarak çalışıyor." dedi. "KUZEY-GÜNEY ULAŞIM KORİDORU PROJESİ KÜRESEL ÖNEME SAHİP" Putin, bölgesel güvenliğin sağlanması konusunun "hassas" olduğunu vurguladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de "Kuzey-Güney" uluslararası ulaşım koridoru projesine değinerek, "Bu, ülkelerimizi ve ortaklarımızı birleştiren, yük taşımacılığının güvenliği ve birçok ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından küresel öneme sahip olan bir proje." diye konuştu.