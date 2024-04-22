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        Putin ile Aliyev'den güvenlik görüşmesi

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile başkent Moskova'da bölgesel güvenlikle ilgili durumu ele aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 22:20 Güncelleme: 22.04.2024 - 22:20
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        Putin ile Aliyev'den güvenlik görüşmesi
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        Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Aliyev, Kremlin Sarayında bir araya geldi.

        Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Baykal-Amur demir yolu hattının (BAM) inşaatına başlanmasının 50nci yıl dönümü olduğunu ve Aliyevin babası Haydar Aliyevin geçmişte bu yolun inşa işlerini yönettiğini söyledi.

        PUTİN'DEN HAYDAR ALİYEV MESAJI

        Putin, bu vesileyle eski demir yolu çalışanları ile bir araya geleceklerini dile getirerek, "Babanızın (Haydar Aliyev) bu devasa projenin hayata geçirilmesi için harcadığı çaba, verdiği emek ve yıllarca yürüttüğü çalışmalar, sadece Rusya için değil, tüm Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) için de önemli bir rol oynuyor. Birçok ortağımız bu ulaşım bağlantısını kullanıyor." dedi.

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        Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere değinen Putin, "İkili ticaret hacmi artarak 4 milyar doların üzerine çıktı. Azerbaycan ekonomisine yapılan Rus yatırımlarının değeri 6 milyar dolar. Hükümetler arası komisyon aktif olarak çalışıyor." dedi.

        "KUZEY-GÜNEY ULAŞIM KORİDORU PROJESİ KÜRESEL ÖNEME SAHİP"

        Putin, bölgesel güvenliğin sağlanması konusunun "hassas" olduğunu vurguladı.

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de "Kuzey-Güney" uluslararası ulaşım koridoru projesine değinerek, "Bu, ülkelerimizi ve ortaklarımızı birleştiren, yük taşımacılığının güvenliği ve birçok ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından küresel öneme sahip olan bir proje." diye konuştu.

        Bölgesel güvenlikle ilgili konulara değinen Aliyev, Rusyanın Kafkasya bölgesinde güvenlik açısından kilit ülke olduğunu belirtti.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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