Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Putin'in o programı 18 yıl sonra ilk kez ertelendi!

Putin'in o programı 18 yıl sonra ilk kez ertelendi! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, neredeyse 20 yıldır düzenlenen geleneksel telefon maratonu bu sene ertelendi.

Vatandaşların günlük sorunları hakkında doğrudan Putin ile konuşmasını telefon maratonu programı 2004'ten bu yana ilk kez ertelendi.

Kremlin'in sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, programın daha sonraki bir tarihte gerçekleşeceği konusunda gazetecilere güvence verdi.

Hükümet geçen hafta Putin'in maraton telefon görüşmesini 15-18 Haziran tarihleri ​​arasında St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu sırasında düzenleyebileceğini duyurmuştu. Kremlin ise başka bir tarihte gerçekleşeceğini açıkladı.

Diğer yandan Putin'in Rusya Federal Meclisine hitabı da nisan ayında ertelenmiş, ne zaman gerçekleşeceği belirtilmemişti.