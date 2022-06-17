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Haberler Dünya Putin'in sağlık durumuna ilişkin ne biliniyor?
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumuna ilişkin ne biliniyor?

AFP, son günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin'in sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan iddiaları derledi.

Putin'in sağlık durumuna ilişkin ne biliniyor?
Putin'in sağlık durumuna ilişkin ne biliniyor?
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HABERTURK.COM

Ekim ayında 70 yaşına girecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlığıyla ilgili son günlerde birçok iddia ortaya atıldı.

Putin'in sağlık durumuna ilişkin iddialar özellikle 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından arttı. AFP, Putin'in sağlık durumu hakkında ortaya atılan iddiaları derledi.

İDDİALAR NELER?

Putin'in sağlığına ilişkin en kapsamlı araştırma, Nisan ayında Putin'in çok sayıda doktorlar Soçi'ye yaptığı gezi sırasında Rus haber sitesi Proekt tarafından yayınlandı. Putin'e gezisinde tiroid kanseri uzman Yevgeny Selivanov da eşlik etti.

Putin'in sağlıklı ve uzun bir ömür yaşamak için Savunma Bakanu Sergey Şoygu ile Sibirya'daki geyik boynuzlarından elde edilen kanla banyo yaptığı iddia edildi.

Newsweek, ABD istihbaratına dayandırdığı haberinde Putin'in ileri kanser tedavisi gördüğünü söyledi, ancak ABD Ulusal Güvenlik Konseyi bu tür bilgilerin varlığını yalanladı.

Ukrayna askeri istihbarat şefi Tümgeneral Kyrylo Budanov, Mayıs ayı ortasında Sky News ile yaptığı röportajda, kanıt göstermeksizin Putin'in kanser olduğunu iddia etti.

HANGİ BİLGİLER VAR?

Kremlin, Putin'in sağlık sorunları sebebiyle en son 2012 yılında Putin'in birkaç toplantısını iptal etmişti. O dönem, Putin'in sırtında bir sağlık sorunu olduğu belirtilmişti, Proekt, sağlık sorunlarının burada başladığını iddia ediyor.

Putin, pandemiyle birlikte sıkı önlemler aldı. Kremlin, Putin'in aşı olduğunu söyledi, ancak çok az kişiyle yakın temasa geçti, karantina kuralarına katı bir şekilde uyuldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Moskova'da konuk ettiği görüşmeye 'uzun masa' damga vurmuştu.

Nisan ayında Putin'in Şoygu ile görüşmesinde masayı sıkıca tuttuğu, ayağını sürekli salladığı anlar da çok konuşulmuştu.

Bu arada Putin'in 2004 yılından beri vatandaşlarla direkt telefonda görüştüğü 'telefon maratonu' ismi verilen program bu sene ertelendi.

Diğer yandan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, son günlerde ortaya çıkan haberleri yalanlandı ve kanser olduğu iddialarını yalanladı.

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