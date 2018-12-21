Putin'in toplantısı ilginç anlara sahne oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2001’den bu yana düzenli olarak yaptığı yıllık basın toplantısına bu yıl rekor sayıda gazeteci katıldı.

Toplantının ilk düzenlendiği 2001'de 500 gazetecinin katıldığı toplantıya, geçen yıl bin 640, bu yıl ise bin 702 gazeteci katıldı. Putin, yaklaşık 3 saat 40 dakika içerisinde toplam 66 soruyu yanıtlarken, en uzun basın toplantısı toplam 4 saat 40 dakika boyunca soruları yanıtladığı 2008'de gerçekleşmişti. Böylelikle Rus lider, 2001 – 2018 yıllarında düzenlenen basın toplantılarında toplam 45 saat içerisinde 859 soruyu yanıtladı.

Toplantıda aynı zamanda moderatörlük yapan Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, toplantının tümüyle ayarlanan bir etkinlik olmadığını savunsa da Kremlin Basın Merkezi, Putin’e soru sormayı planlayan gazetecilerin sorularını toplantı öncesinde görmeyi talep etti.

Çok sayıda yabancı gazetecinin katıldığı toplantıda, öncelik ağırlıkla yerel gazetecilere verildi. Rusya'da yıl boyunca en çok ses getiren etkinliklerden birisi olarak gösterilen toplantı, Rossiya 1, Rossiya 24, Kanal 1 ve NTV gibi ana akım kanalların tümünde canlı yayınlandı.

Başkent Moskova’da bulunan Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantı saat 12.00'de başlarken, toplantıya katılacak gazeteciler son derece katı güvenlik önlemleri içerisinde saat 08.00'den itibaren salonu doldurmaya başladı.

GAZETECİLER PUTIN'İN DİKKATİNİ ÇEKEBİLMEK İÇİN HER YOLU DENEDİ

Bu yıl A3 formatından daha büyük posterler getirilmemesi için resmi bir talepte bulunulmasına rağmen bir gelenek olarak, katılımcılar Putin’in dikkatini çekmek için posterler hatta pelüş oyuncaklar getirdi.

Basın toplantılarında her yıl farklı detaylar ortaya çıkarken bu yıl kadın gazeteciler ön plana çıktı. Bazı kadın gazeteciler gözlerini Putin'den alamazken, Putin'in dikkatini çekmek isteyen kadın gazeteciler ellerinde kalp, öpücük, Rus çizgi film kahramanları 'Maşa ile Koca Ayı' gibi birçok figürün bulunduğu dövizleri tuttu. Birçok gazeteci ise Putin'in dikkatini çekerek soru sorma hakkına sahip olmak için yerel kıyafetlerini giydi.

EKONOMİDEN JUDOYA ONLARCA SORU

Putin, ekonomide yaşanan sorunların ışığında, son iki basın toplantısında olduğu gibi iç meselelere daha çok odaklanırken, etkinliğin kapsamı ve süresi göz önünde bulundurulduğunda Rusya'yı etkileyen çok sayıda uluslararası konuyu ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı'na sorulan soruların yelpazesi ise son derece genişti. Suriye krizinden, dijital ekonomiye, petrol piyasalarından, Çeçenistan'daki judo salonuna onlarca soru Putin tarafından cevaplandırıldı. Putin'e soru soran kişilerin ilave soru sormasına ise izin verilmedi.

Putin'in basın toplantısının, ileriki günlerde de Rus medyasında geniş bir şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

PUTIN'E "EVLENECEK MİSİNİZ?" SORUSU HERKESİ GÜLDÜRDÜ

LifeNews muhabirinin, 'evlenecek misiniz?' sorusuna esprili bir cevap veren Putin gazeteciyle şakalaşarak, soruyu önce gazeteciye yöneltti. "Siz evli misiniz?" diye soran Putin'e, gazeteci, "Evet, pişman da değilim. Herkese evlenmesini tavsiye ediyorum." yanıtı verince Putin esprili bir şekilde, "Şuna bakın, evli olduğu için benim de kendisi gibi olmamı istiyor. Düzgün bir insan olarak, bunu bir gün yapmam gerekecek" dedi. Putin ile muhabirin arasında yaşanan bu diyalog salonda bulunan gazetecileri kahkahalara boğdu.

Putin'e sağlık durumunu soran gazeteciye "Ölmemi mi istiyorsun?" diyerek esprili bir şekilde cevap verdi. Putin gazeteciye karşı yaptığı şaka yollu çıkıştan sonra, "Sağlığım iyi. Herkes gibi bazen grip oluyorum. Herkes gibi spor yapıyorum ve sağlığımda şu an sorun yok" dedi.

"ATATÜRK SEÇKİN BİR FİGÜR"

Mustafa Kemal Atatürk'e nasıl baktığına ilişkin soru üzerine Putin, "Türk tarihinde çok önemli şeyler yapan seçkin bir figür ve Rusya'nın önemli bir dostuydu. Bu bizim için çok değerli. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin temelini attı ve Türkiye'nin bütünlüğünü korumak için çok emek verdi." dedi.

Putin, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi şekilde ilerlediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bağlarımız güçleniyor. Türkiye'nin Suriye'de gözettiği ulusal çıkarlarına saygı duyuyoruz. Tüm konularda hemfikir olmasak da uzlaşabiliyoruz. Türkiye, bir NATO üyesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli rolüyle bağımsız bir dış politika güdüyor ve bunun böyle devam etmesini umuyoruz."

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Çifte ajan Sergey Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesini konusuna Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerinden yanıt veren Putin,

"Skripal hayatta ancak yine de Rusya'ya yaptırım uygulanıyor. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ise öldü ancak herhangi bir yaptırım uygulanmıyor. Batı Rusya fobisi üzerinden çifte standartlı siyaset uyguluyor. Skripal olayı olmasa başka bir bahane bulurlardı." dedi.

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