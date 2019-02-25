L'Espresso dergisinin bu hafta yayınlanan sayısında, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin, Moskova'da Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Kozak ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği, Salvini'nin aşırı sağcı Lig Partisi'ne Avrupa'daki seçimler için Rusya'dan yüklü miktarda para sağlanması adına anlaşma yaptıkları iddia edildi.

Dmitry Kozak'ın sözcüsü, böyle bir görüşmenin hiç yapılmadığını ve Lig Partisi'ne Rusya tarafından para yardımı olmadığı yönünde açıklamada bulundu. L'Espresso'nun iddiaları 'boş fantaziler' olarak değerlendirilirken, "Kozak, Salvini ile kişisel, resmi ya da 'gizli' hiçbir görüşme yapmamıştır" denildi.

Geçtiğimiz yıl Moskova'ya pek çok ziyaret gerçekleştiren Salvini hakkında yine aynı iddialar ortaya atılmış, Salvini "Rusya'dan bir lira bile almadım ya da matruşka ya da kürk bir şapka" diyerek çıkan haberlerle alay etmişti.

Haberler, İtalyan basınında geniş yankı uyandırmasının yanısıra, dünya basınında da 'Putin, Salvini'yi finanse mi ediyor?" başlıklarıyla yer aldı.