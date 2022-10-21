Putin askerleri denetledi, atış yaptı

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya'nın Ryazan bölgesinde Batı Askeri Bölgesi'ne bağlı bir poligonu ziyaret etti.

Kısmi seferberlik kapsamında orduya çağrılan askerlerin poligondaki hazırlık sürecini denetleyen Putin'e, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu süreçle ilgili bilgi verdi. Ağır zırhlı araçların kullanımıyla çeşitli askeri manevraları izleyen Putin, poligondaki atış bölümlerini de ziyaret etti.