Putin, Rus oligarkları neden Kremlin'e çağırdı? 0:00 / 0:00

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna işgalini başlattığı 24 Şubat günü, Kremlin'e ülkesinin en zengin iş insanlarından oluşan bir grubu çağırdığı ifade edildi.

Washington Post'un aktardığı habere göre, Putin Rus oligarklara işgalin "gerekli bir önlem" olduğunu söyledi, ABD ve Avrupa Birliği'nden gelecek ekonomik yaptırımlara karşı uyarıda bulundu.

Rus ekonomisine sadık iş insanları olan davetlilerin on dördünün milyarder olduğu belirtildi. Putin ile 20 yıldan fazla süredir yakın ilişkileri olan oligarklar, Rusya'nın kilit sektörleri petrol, gaz ve bankacılık gibi alanları temsil ediyor.

Washington Post'un ulaştığı gizli belgelere göre, Putin ile yakın ilişkilerine ve Rusya'da yaşamalarına rağmen, bir çoğu yıllardır servetlerini ülke dışına taşıyor. Kremlin'e gelen

37 oligarkın yarısından fazlası direkt veya bir yakını aracılığıyla finansal yatırım yapan, kredi veren offshore şirketlerle bağlantılı.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun Washington Post ile paylaştığı belgelere göre, Kremlin'de toplantıya katılanların en 21'i veya yakın aile üyeleri, Virgin Adaları, Kıbrıs veya vergi avantajlarıyla biline diğer adalarda mülklere sahip. Paylaşılan belgelerdeki kayıtlar 2007'den 2018'e kadar uzanıyor.

Haberde, Putin tarafından davet edilenler arasında offshore holdinglerinin yaygınlığı, Rus ekonomisinin zirvesindeki iş insanların servetlerini ülke dışına ne ölçüde aktardığını ve işlemlerin izlenmesini ne kadar zorlaştırdığını yansıttığı belirtildi.