The Guardian, Yeni START anlaşmasının ne olduğu ve Rusya'nın anlaşmayı askıya almasının sonuçlarının neler olabileceğini yazdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , dün Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünün hemen öncesinde dün yaptığı açıklamada, Rusya 'nın ABD ile yapılan ve kıtalar arası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (START) katılımı askıya aldıklarını söyledi.

YENİ START NEDİR?

2010 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama ve Rus mevkidaşı Dmitri Medvedev tarafından imzalanan Yeni START anlaşması, ABD ve Rusya'nın konuşlandırabileceği stratejik nükleer savaş başlıklarının sayısına sınırlama getirilmesine sağlıyor.

ABD ve Rusya, dünyadaki nükleer silahların yüzde 90'ına sahip. Bu bağlamda "konuşlandırma" anında kullanıma hazır nükleer silah anlamına geliyor. Depoda tutulan silahlar "konuşlandırılmamış" sınıfında.

AB Parlamentosu tarafından yazılan anlaşmaya göre, "Başlıklar, bir füzeye yüklenirse konuşlandırılmış sayılıyor. Anlaşmaya göre, Moskova ve Washington en fazla 1550 stratejik nükleer savaş başlığı ve en fazla 700 uzun menzilli füze ve bombardıman uçağı konuşlandırmayı taahhüt ediyor. Taraflardan her biri, diğerinin anlaşmayı ihlal etmediğinden emin olmak için her yıl 18 adede kadar stratejik nükleer silah sahası teftişi gerçekleştirebilir.

Anlaşma 2011'de yürürlüğe girdi ve ,ABD Başkanı Joe Biden göreve geldikten sonra 2021'de beş yıl daha uzatıldı.

Anlaşma kapsamındaki denetimler, pandemi nedeniyle Mart 2020'de askıya alındı. Moskova ile Washington arasında teftişlerin yeniden başlatılmasına ilişkin görüşmeler geçen yıl Kasım ayında Mısır'da yapılacaktı, ancak Rusya bu görüşmeleri erteledi. İki taraf da yeni bir tarih belirlemedi.