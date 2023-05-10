Putin, Zafer Günü kutlamalarında Batı'yı hedef aldı: 'Uygarlık dönüm noktasında'

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerin yenilgiye uğratılmasının kutlandığı Zafer Günü’nde Batılı ülkeleri hedef aldı. Putin, “Batılı seçkinler, Rusya düşmanlığı ve nefret tohumları ekmeye çalışıyor. Tek amaçları ülkemizin düştüğünü görmek” dedi.

Putin, Kızıl Meydan'da düzenlenen törende Rusya'ya karşı "gerçek bir savaş" yürütüldüğünü öne sürerek "Biz egemenliğimizi savunuyoruz. Bugün uygarlık bir dönüm noktasında. Vatanımızı koruyacağız" diye konuştu.

Vladimir Putin şöyle devam etti:

"Batı, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazileri kimin yenilgiye uğrattığını unuttu. Biz barışçıl bir gelecek istiyoruz. Dünyada silahlı kuvvetlerimize duyduğumuz sevgiden daha güçlü bir şey yoktur. Hepimiz kahramanlarımıza destekte birleştik."

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Rusya'da Zafer Günü, her yıl Rus ordusunun silah gücünü sergilediği büyük törenlerle kutlanıyor.

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Fakat geçen hafta Rusya'yı sarsan bir dizi patlama, İHA saldırısı ve sabotaj eyleminin ardından güvenlik kaygıları nedeniyle bu yılki kutlamaların kapsamı daraltıldı.

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"Ölümsüz Alay Yürüyüşü" adıyla düzenlenen, ülkenin dört bir yanından insanların, İkinci Dünya Savaşı'nda kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarıyla yürüdüğü etkinliğin bu yıl yapılmayacağı açıklandı.

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BBC Rusya Editörü Steve Rosenberg, geçen yılki geçit törenine 11 bin, bu yılki törene ise 8 bin askerin katıldığını, savaş uçaklarının uçmadığını, yeni tankların sergilenmediğini ve törenin daha kısa sürdüğünü aktardı.

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Bu yılki törenlere Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Belarus lideri Aleksander Lukaşenko ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da katıldı.

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1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle başlayan İkinci Dünya Savaşı 1945'te sona ermişti.

Savaşta on milyonlarca insan hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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Sovyetler Birliği, savaşta Nazi Almanyasını yenilgiye uğratan ittifakın bir parçasıydı ve muhtemelen savaştan en çok etkilenen ülkeydi.

Çünkü savaşın büyük bölümü Rusya topraklarında yaşandı.

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Mayıs 1945'te Almanya İkinci Dünya Savaşı'nda koşulsuz teslim anlaşması imzalayarak Avrupa'da yenilgiyi kabul etti. Bu belge, kıtadaki savaşı durdurdu. Ama Asya'da Japonya'yla savaş aynı yılın Ağustos ayına kadar sürdü.

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Mutlak teslimiyet anlaşması Berlin yakınlarında 8 Mayıs'ta imzalandı.

Almanlar, yerel saatle 23.01'de tüm operasyonlarını durdurdu. Rusya'da saat gece yarısını geçmişti.

Bu nedenle Zafer Günü birçok Avrupa ülkesi ve ABD'de 8 Mayıs'ta; Rusya, Sırbistan ve Belarus'ta ise 9 Mayıs'ta kutlanıyor.