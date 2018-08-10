Queen`s Park - Berwick maçı ne zaman?

Queen`s Park ve Berwick, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü İskoçya 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Queen`s Park 1 puanla 7. sırada, Berwick 3 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Queen`s Park, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Berwick, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 393 kodlu maçı oynayanlar; Queen`s Park galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.30, Berwick galibiyet oranı 3.60. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Queen`s Park son haftadaki Annan Athletic müsabasında 1-0 yenildi.

Berwick, Montrose karşılaşmaında 1-0 yenildi.

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