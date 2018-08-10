Queens P.R. - Sheffield United maç önü

İngiltere Championship maçında Queens P.R. ile Sheffield United, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Ev sahibi Queens P.R., son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Sheffield United son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 327 kodlu maçı oynayanlar; Queens P.R. galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 2.90, Sheffield United galibiyet oranı 2.20. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Queens P.R. son haftadaki Derby County müsabasında 2-0 yenildi.

Sheffield United ise Fulham karşılaşmasında 4-5 yenildi.

Sheffield United, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sheffield United 0 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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