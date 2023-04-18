Quentin Tarantino: Cinsellik içerikli sahnelere ihtiyacım yok

Ancak Quentin Tarantino'nun bugüne kadar çektiği filmler arasında bu anlamda dikkat çeken bir yapım var. Başrollerini Robert De Niro ile Bridget Fonda'nın paylaştığı 'Jackie Brown'da aslında Tarantino'nun sinema görüşüne aykırı sahneler vardı. Ama onun dışında Tarantino, bugüne kadar bu konuda çok fazla taviz vermedi. Ünlü yönetmen için bu tür sahnelere sıcak bakmasının tek bir koşulu var: Filmin hikâyesi için çok gerekli olması.