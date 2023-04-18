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Quentin Tarantino: Cinsellik içerikli sahnelere ihtiyacım yok

Bugüne kadar 'Zincirsiz', 'Soysuzlar Çetesi', 'Ucuz Roman' ve 'Rezervuar Köpekleri' gibi çok sayıda önemli filme imza atan Quentin Tarantino, cinsellik içeren sahnelere olan bakışını anlattı. Oscar ödüllü yönetmen, "Cinsellik benim sinema görüşümün bir parçası değil" ifadelerini kullandı

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  • Quentin Tarantino: Cinsellik içerikli sahnelere ihtiyacım yok - Magazin haberleri

    Şu sıralar yeni projesi 'The Movie Critic' üzerinde çalışan 60 yaşındaki Quentin Tarantino, kariyeriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Oscar'lı yönetmen, İspanyol Diari ARA'ya verdiği röportajda, cinsellik içeren sahnelere bakışını anlattı.
  • Quentin Tarantino: Cinsellik içerikli sahnelere ihtiyacım yok - Magazin haberleri

    Quentin Tarantino, filmlerinde çok gerekmedikçe sevişme sahnelerine yer vermediğini çünkü bunun "sorunlu" olduğunu söyledi.
  • Quentin Tarantino: Cinsellik içerikli sahnelere ihtiyacım yok - Magazin haberleri

    "CİNSELLİK SİNEMA GÖRÜŞÜMÜN BİR PARÇASI DEĞİL"

    Quentin Tarantino, "Bu doğru. Cinsellik benim sinema görüşümün bir parçası değil" dedi. Bu tür sahneleri çekmenin çok zor olduğunu belirten usta yönetmen, öyle anlarda herkesin çok gergin hissettiğini savundu. Eğer çok gerekliyse bu tür sahneleri elbette çekebileceğini belirten Quentin Tarantino, "Şu ana kadar gerekli olmadı" diye konuştu.
  • Quentin Tarantino: Cinsellik içerikli sahnelere ihtiyacım yok - Magazin haberleri

    Ancak Quentin Tarantino'nun bugüne kadar çektiği filmler arasında bu anlamda dikkat çeken bir yapım var. Başrollerini Robert De Niro ile Bridget Fonda'nın paylaştığı 'Jackie Brown'da aslında Tarantino'nun sinema görüşüne aykırı sahneler vardı. Ama onun dışında Tarantino, bugüne kadar bu konuda çok fazla taviz vermedi. Ünlü yönetmen için bu tür sahnelere sıcak bakmasının tek bir koşulu var: Filmin hikâyesi için çok gerekli olması.
  • Quentin Tarantino: Cinsellik içerikli sahnelere ihtiyacım yok - Magazin haberleri

    "KISITLAMALAR OLMADAN ÇALIŞMA ŞANSI BULDUM"

    Quentin Tarantino, kariyeri boyunca, birçok insanla bağlantılı hikâyeler yazacak kadar şanslı olduğunu söyleyip "Bu da benim kısıtlamalar olmadan sanatımı uygulamama izin verdi" diye konuştu.
  • Quentin Tarantino: Cinsellik içerikli sahnelere ihtiyacım yok - Magazin haberleri

    Quentin Tarantino ayrıca şu sıralarda 'The Movie Critic' adlı projesi üzerinde yoğunlaşmış durumda. Her ne kadar bu projeyle ilgili çok fazla ayrıntı verilmemiş olsa da ünlü yönetmen, İspanyol yayın kuruluşuna filminde odaklandığı sinema eleştirmeninin bir kadın olduğunu söyledi.
  • Quentin Tarantino: Cinsellik içerikli sahnelere ihtiyacım yok - Magazin haberleri

    İKİ ÇOCUK BABASI

    Öte yandan 2018'de İsrailli şarkıcı Daniella Pick ile evlenen Quentin Tarantino, zamanının büyük bir bölümünü de Tel Aviv'de geçiriyor. Çiftin 2 yaşında Leo adında bir oğlu ile geçen yıl temmuz ayında dünyaya gelen bir kızı bulunuyor.

    Fotoğraflar: AP, Splash News

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