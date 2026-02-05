Rabia Soytürk: Doğum günleri benim için önemli

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İlayda Alişan, Etiler'de çiçek alırken görüntülendi. Alişan, yakın arkadaşı Rabia Soytürk'ün doğum gününü unuttuğu için kendisine gönül koyduğunu söyleyerek; "Rabia'nın doğum günüymüş. Ben de unuttum. Onun gönlünü alacağım. Birazdan aynı yerde randevumuz var. Bunları ona verip doğum gününü kutlayacağım" dedi.

Soruları yanıtlayan İlayda Alişan; "Yeni bir projemiz var şimdi, onun çekimleri başladı. Dijital bir proje. Bir yandan da tiyatromuz var" diye konuştu.

"BELKİ YURT DIŞINA GİDERİZ"

Sevgililer günü hakkında da konuşan İlayda Alişan; "Özel günlerin çok önemi yok aslında ama biz de bir şeyler yapıyoruz özel günlerde. Birlikte planlıyoruz, belki yurt dışına tatile gideriz" dedi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İlayda Alişan ile buluşan Rabia Soytürk, bir araya geldikleri güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Soytürk, yakın arkadaşı İlayda Alişan'ın doğum günü için kendisine çiçek aldığını söyledi.