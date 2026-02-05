Rabia Soytürk: Doğum günleri benim için önemli
İlayda Alişan, Rabia Soytürk'e çiçek alırken görüntülendi. Yakın dostunun doğum gününü unuttuğunu belirten Alişan; "Onun gönlünü alacağım" dedi. Çiçeğiyle objektiflere yansıyan Soytürk ise; "Doğum günleri benim için önemli, kutlamayı severim" ifadelerini kullandı
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İlayda Alişan, Etiler'de çiçek alırken görüntülendi. Alişan, yakın arkadaşı Rabia Soytürk'ün doğum gününü unuttuğu için kendisine gönül koyduğunu söyleyerek; "Rabia'nın doğum günüymüş. Ben de unuttum. Onun gönlünü alacağım. Birazdan aynı yerde randevumuz var. Bunları ona verip doğum gününü kutlayacağım" dedi.
Soruları yanıtlayan İlayda Alişan; "Yeni bir projemiz var şimdi, onun çekimleri başladı. Dijital bir proje. Bir yandan da tiyatromuz var" diye konuştu.
"BELKİ YURT DIŞINA GİDERİZ"
Sevgililer günü hakkında da konuşan İlayda Alişan; "Özel günlerin çok önemi yok aslında ama biz de bir şeyler yapıyoruz özel günlerde. Birlikte planlıyoruz, belki yurt dışına tatile gideriz" dedi.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İlayda Alişan ile buluşan Rabia Soytürk, bir araya geldikleri güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Soytürk, yakın arkadaşı İlayda Alişan'ın doğum günü için kendisine çiçek aldığını söyledi.
26 Ocak'ta 27'nci yaşını kutlayan Rabia Soytürk; "İşinin yoğunluğundan dolayı unutmuş. Ona teşekkür ediyorum, şimdi kutladı. Doğum günleri önemli benim için. Arkadaşlarımın da doğum günü benim için önemli. Kutlamayı severim" dedi.
Hakan Sabancı ile adı anılan Rabia Soytürk, "14 Şubat'ta yalnız mı olacaksınız?" sorusuna ise "Teşekkür ederim" demekle yetindi.