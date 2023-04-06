"EVLENDİĞİNİZDE O KAPI KAPANIR" DEMİŞTİ

2010'da bir derginin yaptığı ankette 'En Evlenilecek Kadın' olarak seçilen Rachel Weisz, özel hayatını gözlerden uzak yaşama konusunda eşi Daniel Craig ile aynı fikirleri paylaşıyor. Yani ikisi de bu konuda "ağzı sıkı" davranıyor.

Rachel Weisz, birkaç yıl önce verdiği bir röportajda da bu konudaki fikirlerini açıklamıştı. Weisz, Danile Craig ile birlikte sürdürdüğü özel hayatı hakkında konuşmamasının nedenlerini şöyle açıklamıştı: Daniel, çok ünlü. Özel hayatımız hakkında konuşmak bir ihanet olurdu. Evliliğinizi korumak zorundasınız. Ergenlik dönemindeyken kız arkadaşlarınıza her şeyini anlatırsınız ama ergen olmamanın en güzel yanlarından biri, her şeyi paylaşmak zorunda kalmamak. Evlendiğinizde o kapı kapanır. Seyirciler gider ve siz de kendi hayatınıza dönersiniz.