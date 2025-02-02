Rachid Ghezzal'dan paylaşım!
Rachid Ghezzal, Fenerbahçe maçında kırmızı kart görmesinin ardından hakem Burak Pakkan'a sosyal medyadan tepki gösterdi.
Giriş: 02.02.2025 - 22:31 Güncelleme: 02.02.2025 - 22:31
Çaykur Rizesporlu Rachid Ghezzal, Fenerbahçe maçının ardından paylaşım yaptı.
Maçın 78. dakikasında oyundan çıkarken önce ağır davrandığı, ardından hakeme itirazı için iki sarı kartla kırmızı kart gören Rachid Ghezzal, maç sonu yaptığı ilk paylaşımda "Sirk devam ediyor." yazdı.
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